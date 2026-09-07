Mohamed Ihattaren interdit de parler aux médias par l’entraîneur de Fortuna Sittard Danny Buijs

L'entraîneur de Fortuna Sittard, Danny Buijs, a interdit au milieu de terrain Mohamed Ihattaren d'accorder des interviews d'après-match dans un avenir prévisible. La décision est tombée directement après la performance décisive d'Ihattaren contre l'ADO Den Haag dimanche après-midi.

Le meneur de jeu s'est illustré en inscrivant deux buts et en délivrant une passe décisive pour offrir trois points vitaux à Fortuna.

Malgré les demandes des grands diffuseurs ESPN et NOS, Buijs est intervenu pour empêcher son joueur de s'exprimer devant les journalistes.