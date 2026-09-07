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Mohamed Ihattaren interdit de parler aux médias par l’entraîneur de Fortuna Sittard Danny Buijs
Buijs impose un black-out médiatique
L'entraîneur de Fortuna Sittard, Danny Buijs, a interdit au milieu de terrain Mohamed Ihattaren d'accorder des interviews d'après-match dans un avenir prévisible. La décision est tombée directement après la performance décisive d'Ihattaren contre l'ADO Den Haag dimanche après-midi.
Le meneur de jeu s'est illustré en inscrivant deux buts et en délivrant une passe décisive pour offrir trois points vitaux à Fortuna.
Malgré les demandes des grands diffuseurs ESPN et NOS, Buijs est intervenu pour empêcher son joueur de s'exprimer devant les journalistes.
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L’entraîneur agit pour protéger le meneur de jeu
Buijs a expliqué que cette décision vise à garder Ihattaren les pieds sur terre et à l’éloigner des distractions extérieures inutiles. Après avoir dirigé le milieu de terrain pendant quinze mois, l’entraîneur estime que des limites strictes sont nécessaires pour qu’Ihattaren réalise son potentiel.
Buijs a souligné que le club privilégie les intérêts du joueur à long terme plutôt que les obligations médiatiques.
« Il doit garder son monde aussi restreint que possible s’il veut encore réaliser ses rêves », a déclaré Buijs à ESPN. « D’abord, fais de manière structurelle ce que tu dois faire, et ensuite les autres choses viendront. »
Le cœur sur la main
Évoquant les antécédents d’Ihattaren avec la presse, Buijs a souligné que la nature honnête du joueur entraîne souvent une attention médiatique durable. L’entraîneur estime que certains commentaires passés se sont attardés inutilement, ce qui affecte la concentration du joueur.
Buijs a insisté sur le fait qu’Ihattaren devait rester concentré sur le travail de l’ombre plutôt que sur les gros titres.
« Il porte son cœur sur la main, et cela peut parfois se retourner contre lui, a déclaré Buijs. Il y a quelque chose chez lui qui fait qu’il reçoit beaucoup d’attention médiatique. Il doit laisser ses pieds parler. »
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Le cap est désormais mis sur la régularité
Le blackout médiatique étant désormais en place, Fortuna Sittard va se concentrer sur le maintien de la dynamique d'Ihattaren sur le terrain, sans distraction.
Buijs a assumé l'entière responsabilité de cette décision, soulignant que protéger le milieu de terrain relève de sa responsabilité personnelle en tant qu'entraîneur principal.
Ihattaren cherchera à s'appuyer sur son excellente performance lorsque Fortuna poursuivra sa campagne lors de ses prochains matches.
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