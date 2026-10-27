Luciano Moggi, ancien directeur général de la Juventus, s’exprime sur Radio Radio et s’attarde sur certains joueurs de l’effectif actuel de la Juventus : « Les attaquants ? Je n’aurais recruté aucun d’entre eux. Woltemade ? Il est trop grand et, même avec sa taille, il ne joue pas bien de la tête. Grand comme Ibrahimovic ? Non, non, ne comparons pas les deux, car il y a une différence. L’un était un joueur, celui-ci est quelqu’un de bien. Je ne peux pas le considérer comme un footballeur capable de changer la donne pour une équipe. Par exemple, c’est lui qui a donné la passe en profondeur sur le premier but de la Juventus. »