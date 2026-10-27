Luciano Moggi, ancien directeur général de la Juventus, s’exprime sur Radio Radio et s’attarde sur certains joueurs de l’effectif actuel de la Juventus : « Les attaquants ? Je n’aurais recruté aucun d’entre eux. Woltemade ? Il est trop grand et, même avec sa taille, il ne joue pas bien de la tête. Grand comme Ibrahimovic ? Non, non, ne comparons pas les deux, car il y a une différence. L’un était un joueur, celui-ci est quelqu’un de bien. Je ne peux pas le considérer comme un footballeur capable de changer la donne pour une équipe. Par exemple, c’est lui qui a donné la passe en profondeur sur le premier but de la Juventus. »
Traduit par
Moggi : « Voici ce que Gasperini me dit de Koopmeiners. Kolo Muani et Woltemade ? Je n’aurais recruté ni l’un ni l’autre. »
Puis, à propos de Koopmeiners : « J’en parle souvent avec Gasperini et il m’a expliqué une chose qui pourrait être juste et qui le sera certainement, puisqu’il l’a eu comme joueur. Il ne faut pas donner de rôle à Koopmeiners. Il faut le mettre sur le terrain et le laisser trouver lui-même sa position. Si tu lui donnes un rôle, tu le désorientes et, pratiquement, il n’est plus là. Je crois qu’en ce moment, Koopmeiners a justement peur de recevoir le ballon parce qu’il craint de se tromper. »
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