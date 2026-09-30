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Gianluca Minchiotti
Traduit par

Moggi : « Del Piero n’est pas la priorité de la Juventus à l’heure actuelle, d’abord une équipe forte »

Juventus FC
A. Del Piero

L’ancien directeur général commente les rumeurs sur le changement à la présidence de la Juventus

Le nom d’Alessandro Del Piero revient régulièrement sur le devant de la scène chaque fois qu’il est question d’un changement à la présidence de la Juventus. Et même ces derniers jours, alors que les rumeurs vont bon train sur l’éventuel successeur de Gianluca Ferrero, ils sont nombreux à rêver du retour du numéro 10 à la Juventus, derrière un bureau.

  • Au micro de Radio Radio, Luciano Moggi, ancien directeur général de la Vieille Dame, a lui aussi évoqué cette possibilité : « Del Piero est une icône qui va bien partout, mais en ce moment, la Juventus a probablement pour priorité de construire une équipe forte, qui fasse peur aux adversaires, et d’avoir des dirigeants qui savent ce qu’ils font et ce qu’ils doivent faire - rapporte Tuttosport -. Ensuite, une fois cette grande équipe construite, la présence d’un joueur important comme Del Piero ne ferait certainement pas de mal. D’autre part, en ce moment, il y a aussi un joueur qui est dans l’attente et que je crois tout le monde apprécie pour ce qu’il a fait, comme Chiellini. Donc le vrai problème, en ce moment, n’est pas d’avoir comme priorité celle d’un président, sinon on fait comme en fédération, où ils changent les étriers sans penser qu’ensuite les étriers ne vont pas jouer ».


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