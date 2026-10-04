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modric(C)Getty Images
Simone Gervasio
Traduit par

Modric tance la Croatie : « J’ai honte du 0-7 contre l’Angleterre, c’est la première fois en 20 ans. Comme ça, nous dilapidons la réputation que nous nous sommes construite »

Croatie vs Angleterre
Croatie
Angleterre
UEFA Nations League A
Milan AC

La Croatie sous le choc après l’incroyable 0-7 encaissé à domicile face à l’Angleterre lors du dernier match de cette trêve comptant pour la Ligue des nations. L’équipe de Bilic a été anéantie sur le terrain par celle de Tuchel qui lui a infligé la pire défaite de son histoire.


Un morceau difficile à avaler pour un groupe qui a obtenu d’immenses résultats, dont une finale de Coupe du monde, et qui doit désormais se poser des questions sur son avenir. Interrogé à la fin du match, Luka Modric – le leader de la Croatie – a employé des mots forts. Voici ce qu’a dit le maître à jouer du Milan.

  • « Il est difficile de trouver une explication à une prestation de ce genre, sans duels, sans fautes, sans agressivité, sans cohésion... Je suis ici depuis 20 ans, mais c’est la première fois que j’éprouve de la honte après un match. On peut perdre, certains sont plus forts, en ce moment ils sont plus forts, mais perdre de cette manière et gaspiller ainsi la réputation que nous nous sommes construite pendant toutes ces années, c’est inacceptable. J’ai vraiment honte. »

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