La Croatie sous le choc après l’incroyable 0-7 encaissé à domicile face à l’Angleterre lors du dernier match de cette trêve comptant pour la Ligue des nations. L’équipe de Bilic a été anéantie sur le terrain par celle de Tuchel qui lui a infligé la pire défaite de son histoire.





Un morceau difficile à avaler pour un groupe qui a obtenu d’immenses résultats, dont une finale de Coupe du monde, et qui doit désormais se poser des questions sur son avenir. Interrogé à la fin du match, Luka Modric – le leader de la Croatie – a employé des mots forts. Voici ce qu’a dit le maître à jouer du Milan.