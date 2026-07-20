Modric s'engage avec le Milan AC ; la signature est prévue pour le mercredi 22 juillet. Par ailleurs, sa décision concernant son avenir avec la Croatie devrait être annoncée prochainement

Selon Milan Vibes, Luka Modric aurait décidé de prolonger son aventure avec le Milan pour une saison supplémentaire. À l’aube de ses 41 ans, qu’il fêtera le 9 septembre prochain, le Ballon d’or 2018 s’apprête à signer un nouveau contrat. Son précédent engagement, expiré le 30 juin dernier, n’avait pas été renouvelé unilatéralement par le club rossonero, qui a préféré respecter les délais et la volonté du maestro croate. Le club a préféré respecter le calendrier et la volonté du champion croate, qui, après quelques semaines de réflexion, a de nouveau donné son accord. Il percevra le même salaire net de 3,5 millions d’euros, assorti de primes, mais son rôle devrait évoluer par rapport à celui qu’il occupait sous Allegri. Il s’est déjà entretenu avec le nouvel entraîneur Amorim, qui a souligné son importance tant sur le plan technique que charismatique au sein du vestiaire, tout en laissant entendre que sa gestion du temps de jeu serait différente.