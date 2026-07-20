Le 22 juillet est la date à cocher pour l’avenir de Luka Modric. Selon Milan Vibes, après quelques jours de repos en famille qui lui ont permis de récupérer de la fatigue et de digérer la déception de son élimination en Coupe du monde face au Portugal, Le champion croate est désormais prêt à retrouver l’aventure rossonera, commencée il y a plus d’un an lorsqu’il a choisi de s’installer en Italie et de rejoindre le club de ses rêves d’enfance, après avoir refermé le long chapitre madrilène.
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Modric s'engage avec le Milan AC ; la signature est prévue pour le mercredi 22 juillet. Par ailleurs, sa décision concernant son avenir avec la Croatie devrait être annoncée prochainement
L'ACCORD
Selon Milan Vibes, Luka Modric aurait décidé de prolonger son aventure avec le Milan pour une saison supplémentaire. À l’aube de ses 41 ans, qu’il fêtera le 9 septembre prochain, le Ballon d’or 2018 s’apprête à signer un nouveau contrat. Son précédent engagement, expiré le 30 juin dernier, n’avait pas été renouvelé unilatéralement par le club rossonero, qui a préféré respecter les délais et la volonté du maestro croate. Le club a préféré respecter le calendrier et la volonté du champion croate, qui, après quelques semaines de réflexion, a de nouveau donné son accord. Il percevra le même salaire net de 3,5 millions d’euros, assorti de primes, mais son rôle devrait évoluer par rapport à celui qu’il occupait sous Allegri. Il s’est déjà entretenu avec le nouvel entraîneur Amorim, qui a souligné son importance tant sur le plan technique que charismatique au sein du vestiaire, tout en laissant entendre que sa gestion du temps de jeu serait différente.
POURQUOI IL RESTE AU MILAN
Luka Modric, encore sous le choc de la déception de ne pas avoir réussi à ramener le Milan en Ligue des champions à l'issue d'un championnat qui avait vu les Rossoneri figurer dans le top 3 tout au long de la saison avant de s'effondrer en fin de parcours, souhaitait conclure cette dernière étape d'une magnifique carrière d'une autre manière. Il a donc décidé de s’associer au nouveau projet sportif confié à l’entraîneur portugais, désireux, lui aussi, d’effacer l’échec subi à Manchester United.
ADIEU LA CROATIE
Selon Milan Vibes, Luka Modric aurait tranché la question de son avenir en sélection. Après un entretien avec le nouveau sélectionneur Slaven Bilic, qui a succédé à Zlatko Dalic, le milieu de terrain aurait convenu de faire ses adieux à ses supporters et à l’équipe avec laquelle il a disputé la finale de la Coupe du monde 2018 lors du match de Ligue des Nations contre l’Espagne, le 6 octobre prochain. Cette information, relayée par plusieurs médias croates, n’est pas encore officielle. Elle laisserait toutefois présager une dernière saison sur les terrains – avant d’entamer une nouvelle carrière, peut-être comme dirigeant au Real Madrid – sous les seuls couleurs du Milan.
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