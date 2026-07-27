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MLS All-Star RondoGOAL
Thomas Hindle

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MLS 2026 : le Match des Étoiles selon Rondo : ce match a-t-il encore de l’importance ? La Liga MX est-elle toujours l’adversaire idéal ? Et qui est le grand absent de cette rencontre ?

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Analysis
MLS All-Stars vs Liga MX All-Stars
MLS All-Stars
Liga MX All-Stars
Jeux d'amitié des clubs
Major League Soccer
H. Son
Thomas Müller
J. Hall

Alors que la Coupe du monde n’est plus qu’un lointain souvenir, le match des All-Stars de la MLS se trouve dans une situation délicate – mais il conserve néanmoins un certain charme.

Le Match des étoiles de la MLS conserve encore un certain charme. Il s’agit d’une tradition chère à la ligue, un point d’orgue annuel qui rappelle avant tout qu’il s’agit d’une compétition résolument américaine.

Pourtant, depuis presque aussi longtemps qu’il existe, on s’interroge sur son utilité réelle. À ses débuts, la formule tenait la route : la ligue était plus petite, le niveau général inférieur, et un match des étoiles offrait aux nouveaux supporters une fête familière à célébrer.

Aujourd’hui, la rencontre se trouve dans une position délicate. Certains des meilleurs joueurs de la ligue seront bien présents, mais d’autres, dont Lionel Messi, manqueront à l’appel. Dans ce contexte – des absences de poids et un continent encore marqué par la Coupe du monde –, l’événement conserve-t-il son sens ? Que signifie encore être un All-Star ? Et est-il temps de modifier le format ? Les rédacteurs de GOAL analysent ces questions dans un nouveau numéro de… The Rondo.

  • MLS All-Star Game 2025Getty Images

    Le Match des étoiles de la MLS conserve-t-il son pertinence, en particulier en année de Coupe du monde ?

    Tom Hindle : Oui et non. La MLS conserve ses spécificités, son charme et sa manière de se distinguer du reste du football mondial. Le All-Star Game en est la preuve. Le score est-il vraiment important ? Probablement pas. Être désigné All-Star de la MLS a-t-il le même prestige qu’en NBA ou MLB ? Non. Reste un rendez-vous agréable et un souvenir à conserver. Un peu de reconnaissance ne fait jamais de mal.

    Alex Labidou : Malheureusement, non. Cette Coupe du monde a suscité un niveau d’attention et d’engagement émotionnel sans précédent à travers l’Amérique du Nord. Si elle s’était déroulée en Afrique du Sud ou en Asie, la MLS aurait au moins pu mettre en avant le retour du football de haut niveau sur le continent. Au lieu de cela, le match des All-Stars ressemble davantage à une note de bas de page de l’été.

    Quelques atouts subsistent toutefois : Charlotte, absente du circuit mondialiste, peut exhiber sa ferveur footballistique, tandis que, même privé de Lionel Messi, le match gagnera en éclat grâce à la présence de Son Heung-Min et de Thomas Müller, deux véritables stars dont l’aura surpasse celle de l’édition précédente dans la « Queen City ».

    Ryan Tolmich : Cette année, l’engouement est moindre. Après des semaines de football de haut niveau, un match amical « glorifié » perd de son éclat, même s’il reste suffisamment divertissant pour justifier son organisation la plupart des autres années.

    • Publicité
  • EvanderGetty

    Quel joueur du All-Star Game attendez-vous avec le plus d’impatience et pourquoi ?

    TH : Evander, aujourd’hui et pour toujours. Il excelle dans ce type de rendez-vous. Confiez-lui le ballon, et ce jeune Brésilien crée des étincelles. La star du FC Cincinnati rend le football captivant.

    AL : Son, c’est une évidence. C’est sans doute le plus grand espoir éligible pour le All-Star Game après Messi, et ce sera sa première participation à la grande fête estivale annuelle de la MLS. Cela dit, Julian Hall, le jeune prodige des New York Red Bulls, pourrait se faire un nom en jouant aux côtés des meilleurs joueurs de la ligue.

    RT : À toi de jouer, Zavier Gozo ! Le moment est venu pour la jeune pépite du RSL de briller alors qu’il poursuit son ascension fulgurante. Dans quelques années, on se souviendra peut-être de ce week-end comme celui où il s’est révélé à un nouveau public.

  • Nicolas Fernandez New York City FCGetty Images

    Outre Messi, quel joueur mériterait d’être inclus dans cette liste et n’y figure pas ?

    TH : Nicolas Fernández, du NYCFC, semble un peu lésé. Il a été le meilleur joueur de son équipe cette saison et l’un des meilleurs attaquants de toute la MLS, point barre. Mention également au jeune Adri Mehmeti, des Red Bulls, excellent cette année, même si ce choix peut paraître un peu « tendance ».

    AL : Les blessures comptent, bien sûr, mais qu’en est-il de Timo Werner ? Les San Jose Earthquakes sont actuellement à la troisième place de la Conférence Ouest, et l’ancien international allemand y a parfois contribué. C’est un joueur agréable à regarder, et c’est finalement ce qu’on attend d’un match des All-Stars.

    RT : C’est un peu farfelu, mais pour l’ambiance, il faudrait faire venir Griezmann et Lewandowski. On doit évidemment faire comme si c’était une question de performances, mais ce serait quand même incroyablement amusant d’avoir ces deux-là dans ce match.

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  • MLS vs Liga MX All Star Game 2024Getty

    Êtes-vous fans des confrontations entre la Liga MX et la MLS ?

    TH : Oui, pourquoi pas. Les joueurs de la MLS s’affrontent déjà de diverses manières tout au long de la saison. Un petit changement ne fait pas de mal. La rivalité MLS-Liga MX n’est certes pas la plus fervente au monde, mais c’est un duel intéressant qui renouvelle le paysage.

    AL : Sur le plan du spectacle, les duels MLS-Liga MX s’essoufflent. Entre la Leagues Cup, la CONCACAF et la Campeones Cup, le public finit par se lasser. Il faudrait une vraie star pour relancer l’intérêt ; or, hormis Gilberto Mora, personne ne fait vraiment la différence.

    RT : Oui, ce nouveau format est bien plus divertissant. Se faire dominer par des équipes européennes en pré-saison n’était bénéfique pour personne. Ici, au moins, les clubs peuvent lutter pour une véritable suprématie dans un match équilibré.

  • Pedro durante amistoso contra o Benfica, 2026Gilvan de Souza/Flamengo

    Si vous en aviez la possibilité, quelle amélioration apporteriez-vous à ce jeu ?

    TH : Bien, adoptons une approche audacieuse. Deux options se présentent. La première consiste à organiser des matchs à cinq contre cinq, en tournoi round-robin, au meilleur des deux manches, avec des rencontres de dix minutes : en somme, des parties improvisées telles qu’on en voit dans les rues des grandes villes. Il serait possible de répartir équitablement les effectifs, de constituer quatre équipes avec chacun d’eux et de laisser libre cours à l’expression de chaque joueur. Soit cette option, SOIT il est temps de faire appel à une sélection de la CONMEBOL. Pourquoi pas les vainqueurs de la Copa Libertadores ?

    AL : Il est temps d’élargir notre horizon et de faire preuve d’un peu de créativité. Que diriez-vous d’un match opposant les All-Stars de la CONCACAF à ceux de la CONMEBOL ? Les liens entre la Liga MX et la MLS sont déjà étroits ; autant capitaliser sur cette collaboration pour créer un rendez-vous vraiment attrayant. Vu l’engouement suscité par les équipes sud-américaines lors de la Coupe du monde des clubs et de la Coupe du monde, la MLS a tout intérêt à continuer d’exploiter cette dynamique. Le potentiel est énorme et reste à ce jour inexploité.

    RT : Le rêve absolu ? Inviter une sélection All-Stars de la Premier League ou de LaLiga. Lamine Yamal, Kylian Mbappé et Julián Álvarez alignés d’entrée, ce serait un sacré défi pour la MLS, mais un spectacle inoubliable pour les fans.

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