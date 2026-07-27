Le Match des étoiles de la MLS conserve encore un certain charme. Il s’agit d’une tradition chère à la ligue, un point d’orgue annuel qui rappelle avant tout qu’il s’agit d’une compétition résolument américaine.

Pourtant, depuis presque aussi longtemps qu’il existe, on s’interroge sur son utilité réelle. À ses débuts, la formule tenait la route : la ligue était plus petite, le niveau général inférieur, et un match des étoiles offrait aux nouveaux supporters une fête familière à célébrer.

Aujourd’hui, la rencontre se trouve dans une position délicate. Certains des meilleurs joueurs de la ligue seront bien présents, mais d’autres, dont Lionel Messi, manqueront à l’appel. Dans ce contexte – des absences de poids et un continent encore marqué par la Coupe du monde –, l’événement conserve-t-il son sens ? Que signifie encore être un All-Star ? Et est-il temps de modifier le format ? Les rédacteurs de GOAL analysent ces questions dans un nouveau numéro de… The Rondo.