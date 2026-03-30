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Missy Bo Kearns, star des Lionesses, annonce une fausse couche déchirante
Une nouvelle accablante pour le milieu de terrain anglais
Dimanche soir, la jeune femme de 24 ans s’est exprimée sur Instagram pour faire part de cette tragique nouvelle à ses abonnés, évoquant le profond chagrin que cette perte a causé à elle-même et à son compagnon, Walsh. Kearns a écrit : « C’est le cœur lourd que nous souhaitons vous annoncer que nous avons perdu notre bébé pendant la grossesse. Ces dernières semaines ont été marquées par une tristesse difficile à décrire, et nous essayons encore de nous remettre de ce coup dur. Pour l'instant, nous nous concentrons sur notre rétablissement et sur le soutien mutuel pour traverser cette épreuve. Nous apprécions sincèrement l'amour et le soutien qui nous entourent plus que nous ne pouvons l'exprimer. »
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Annonce récente d'une grossesse
Cette nouvelle survient quelques semaines seulement après que le couple ait annoncé avec joie qu'il attendait un enfant. Le 2 mars, ils avaient partagé une vidéo sur les réseaux sociaux dans laquelle on les voyait écrire « maman + papa, 26 septembre » sur un mur et montrer des échographies. À l'époque, Kearns avait été retirée de l'équipe des Lionesses pour les qualifications de la Coupe du monde en raison de sa grossesse. L'annonce initiale avait suscité un élan d'amour de la part de la communauté du football, ses coéquipières anglaises telles que Leah Williamson, Alessia Russo et Beth Mead lui ayant adressé leurs félicitations. Cependant, les semaines qui ont suivi se sont avérées être une période incroyablement difficile pour la star de Villa et Walsh, qui ont dû faire face à cette tragédie personnelle avant de la rendre publique.
Les messages de soutien affluent pour Kearns et Walsh
Suite à l'annonce de cette fausse couche, plusieurs clubs et joueuses ont envoyé des messages de soutien. Aston Villa Women a publié un communiqué dans lequel on peut lire : « Nous adressons tout notre amour et notre soutien à Missy Bo et Liam en cette période difficile. » Son ancien club, Liverpool, s'est également exprimé en ces termes : « Tout le monde au Liverpool Football Club adresse son amour et son soutien à Missy Bo, Liam et leurs familles en cette période si difficile. » Luton Town a également présenté ses condoléances sur X, en écrivant : « Nous adressons tout notre amour et notre soutien à Liam, Missy Bo et leurs familles en cette période de profonde tristesse. »
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Priorité au rétablissement et à l'accompagnement
Kearns, qui avait disputé 11 matches avec Villa en Super League féminine cette saison avant de faire une pause, va désormais se concentrer sur son rétablissement physique et mental. Sa dernière apparition sur le terrain remonte à la mi-janvier, et il reste à voir quand elle se sentira prête à reprendre la compétition, son bien-être étant désormais sa priorité. Le couple a demandé qu'on respecte son intimité et son espace personnel alors qu'ils continuent à se soutenir mutuellement tout au long du processus de rétablissement, après avoir exprimé leur profonde gratitude pour les messages qu'ils ont reçus depuis qu'ils ont partagé cette nouvelle.