Missy Bo Kearns, star des Lionesses, annonce une fausse couche déchirante

Cette nouvelle survient quelques semaines seulement après que le couple ait annoncé avec joie qu'il attendait un enfant. Le 2 mars, ils avaient partagé une vidéo sur les réseaux sociaux dans laquelle on les voyait écrire « maman + papa, 26 septembre » sur un mur et montrer des échographies. À l'époque, Kearns avait été retirée de l'équipe des Lionesses pour les qualifications de la Coupe du monde en raison de sa grossesse. L'annonce initiale avait suscité un élan d'amour de la part de la communauté du football, ses coéquipières anglaises telles que Leah Williamson, Alessia Russo et Beth Mead lui ayant adressé leurs félicitations. Cependant, les semaines qui ont suivi se sont avérées être une période incroyablement difficile pour la star de Villa et Walsh, qui ont dû faire face à cette tragédie personnelle avant de la rendre publique.