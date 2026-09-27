Le sélectionneur de la Turquie, Vincenzo Montella, s'est immédiatement projeté sur le choc crucial de lundi en Ligue des nations de l'UEFA contre l'Italie, après une courte défaite 1-0 dans le groupe A face à la France au stade de Kocaeli. Malgré ce revers, le technicien italien a adressé un message encourageant à ses joueurs, affirmant être totalement convaincu de pouvoir battre son pays natal.

Montella a salué l'intensité physique et la résilience mentale de son groupe face aux Français.

Il a exhorté son équipe à transformer sa frustration et à la canaliser directement pour aller chercher les trois points à Bursa.