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Mission italienne ! Montella jure de conquérir son pays natal et le sélectionneur de la Turquie promet une victoire contre l’Italie à Bursa
Montella mobilise son groupe avec une promesse audacieuse de victoire pour le choc face à l’Italie
Le sélectionneur de la Turquie, Vincenzo Montella, s'est immédiatement projeté sur le choc crucial de lundi en Ligue des nations de l'UEFA contre l'Italie, après une courte défaite 1-0 dans le groupe A face à la France au stade de Kocaeli. Malgré ce revers, le technicien italien a adressé un message encourageant à ses joueurs, affirmant être totalement convaincu de pouvoir battre son pays natal.
Montella a salué l'intensité physique et la résilience mentale de son groupe face aux Français.
Il a exhorté son équipe à transformer sa frustration et à la canaliser directement pour aller chercher les trois points à Bursa.
- Anadolu Agency
Le sélectionneur délivre un message passionné dans le vestiaire après la défaite contre la France
Lors d’une allocution d’après-match dans le vestiaire, Montella a salué l’esprit combatif de son groupe tout en analysant le moment de déconcentration qui a offert à la France son but de la victoire. Le sélectionneur a insisté sur le fait que la Turquie a prouvé qu’elle possédait la qualité nécessaire pour rivaliser avec n’importe quelle sélection.
Montella a souligné que le maintien de la discipline tactique et de la passion face à l’équipe de Roberto Mancini garantira le succès.
« Vous avez toutes et tous très bien joué et montré votre esprit combatif, a déclaré Montella à son groupe. Nous avons encaissé un but à cause d’un moment de déconcentration, mais nous aurions pu gagner ce match. Maintenant, nous allons immédiatement retrouver notre énergie et nous concentrer sur le match contre l’Italie. Cette fois, nous allons gagner, tant que nous jouerons avec la même discipline et la même passion. »
Montella prépare une refonte tactique et une défense à quatre pour Bursa
Pour lutter contre la fatigue engendrée par leur entrée en matière physiquement exigeante, Montella prévoit un remaniement tactique complet pour le match de lundi à l'Ataturk Spor Kompleksi. Après avoir aligné une défense à cinq contre la France, l'entraîneur devrait revenir à une ligne défensive à quatre, plus dynamique, pour attaquer l'Italie.
Le jeune talent du Real Madrid Arda Guler devrait retrouver son poste préféré de numéro 10 pour être au cœur de la construction du jeu au milieu.
Les attaquants Can Uzun, Oguz Aydin, Yunus Akgun et Kerem Akturkoglu sont en concurrence pour les postes sur les ailes, tandis que Baris Alper ou Deniz Gul mènera la ligne d'attaque.
- PS Images
Les Croissants-Étoiles visent leurs premiers points en Ligue des nations lors du choc de Bursa
La Turquie achève sa récupération d’après-match à Kocaeli avant de se rendre à Bursa pour l’affiche de lundi soir contre l’Italie. L’équipe de Montella vise à capitaliser sur le soutien de son public pour décrocher sa première victoire de la campagne.
L’Italie se rend à Bursa après avoir elle aussi procédé à des ajustements dans son effectif sous les ordres de Mancini.
Montella cherche à guider son équipe vers une victoire de prestige contre l’Italie.
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