Kane devrait signer un nouveau contrat à Munich, après être entré dans la dernière année de son bail actuel, mais peut-il dépasser Lewandowski au nombre de buts ? Répondant à cette question, Hamann, qui s’exprimait en association avec ToonieBet, a expliqué à GOAL au sujet de cette quête du record : « Eh bien, cela a tenu pendant 40 ou 50 ans et tout le monde disait que ce n’était pas possible. Mais ensuite, Lewandowski a passé un cap et a battu Gerd Muller d’un but.

« Kane a marqué énormément de buts en deux ou trois saisons fantastiques et il lui en a quand même manqué quatre ou cinq. Et j’ai dit ça, je crois que c’était à Noël il y a huit mois, neuf mois, quand les gens disaient : “oh, en est-il capable parce qu’il avait marqué, je crois, 17, 18, 19 buts lors de la première moitié de la saison”. Et j’ai dit que je pense que tout dépend de la Ligue des champions parce que s’ils vont loin en Ligue des champions, il y aura un, deux, trois matches où il ne jouera pas, ou alors il entrera en jeu, ou ne jouera même pas du tout.

« Et je pense que si vous voulez battre ce record, vous devez probablement jouer au moins 30 matches, probablement 32, peut-être tous les matches. Et avec les matches supplémentaires en Ligue des champions maintenant, il a un an de plus désormais.

« S’ils sont éliminés en phase de groupes, ce qui n’arrivera pas, je pense qu’il a probablement une chance de le faire. Mais ce ne sera pas le cas parce qu’il ira probablement encore loin en Ligue des champions.

« Et je pense que cela joue contre lui quand il s’agit du record parce que quand vous jouez un match de championnat alors que vous avez probablement déjà gagné le championnat, entre deux demi-finales ou quarts de finale de Ligue des champions, je pense qu’il y a de très fortes chances qu’il ne joue pas. Ils ne prendront pas le risque avec lui et ça ne l’aide pas. Donc, en est-il capable ? Oui, bien sûr. Je ne pense pas qu’il y parvienne. »