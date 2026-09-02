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Mission impossible ? Pourquoi l’histoire de la Bundesliga reste hors de portée pour Harry Kane alors que l’attaquant prolifique du Bayern Munich part à la poursuite du record de buts de Robert Lewandowski
Lewandowski a inscrit 41 buts en Bundesliga lors de la saison 2020-2021
Le légendaire avant-centre polonais Lewandowski, qui a remporté huit titres nationaux et la Ligue des champions lors de son passage mémorable à l'Allianz Arena, a signé le total tout simplement stupéfiant de 41 buts sur l'ensemble de la saison 2020-2021 en Allemagne.
Personne ne peut prétendre avoir égalé ce rendement, plusieurs des meilleurs dans ce domaine étant passés tout près. Kane fait partie de cette catégorie. Il a trouvé le chemin des filets à 146 reprises pour le Bayern en 149 apparitions.
Sa malédiction en matière de trophées a pris fin en Bavière, tout en ajoutant plusieurs lignes notables aux livres d'histoire. L'inusable joueur de 33 ans n'est plus qu'à deux buts de devenir centenaire en Bundesliga. Il a remporté trois Soulier d'or consécutifs depuis son départ de Tottenham.
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Pourquoi il sera difficile pour Kane de battre le record de Lewandowski
Kane devrait signer un nouveau contrat à Munich, après être entré dans la dernière année de son bail actuel, mais peut-il dépasser Lewandowski au nombre de buts ? Répondant à cette question, Hamann, qui s’exprimait en association avec ToonieBet, a expliqué à GOAL au sujet de cette quête du record : « Eh bien, cela a tenu pendant 40 ou 50 ans et tout le monde disait que ce n’était pas possible. Mais ensuite, Lewandowski a passé un cap et a battu Gerd Muller d’un but.
« Kane a marqué énormément de buts en deux ou trois saisons fantastiques et il lui en a quand même manqué quatre ou cinq. Et j’ai dit ça, je crois que c’était à Noël il y a huit mois, neuf mois, quand les gens disaient : “oh, en est-il capable parce qu’il avait marqué, je crois, 17, 18, 19 buts lors de la première moitié de la saison”. Et j’ai dit que je pense que tout dépend de la Ligue des champions parce que s’ils vont loin en Ligue des champions, il y aura un, deux, trois matches où il ne jouera pas, ou alors il entrera en jeu, ou ne jouera même pas du tout.
« Et je pense que si vous voulez battre ce record, vous devez probablement jouer au moins 30 matches, probablement 32, peut-être tous les matches. Et avec les matches supplémentaires en Ligue des champions maintenant, il a un an de plus désormais.
« S’ils sont éliminés en phase de groupes, ce qui n’arrivera pas, je pense qu’il a probablement une chance de le faire. Mais ce ne sera pas le cas parce qu’il ira probablement encore loin en Ligue des champions.
« Et je pense que cela joue contre lui quand il s’agit du record parce que quand vous jouez un match de championnat alors que vous avez probablement déjà gagné le championnat, entre deux demi-finales ou quarts de finale de Ligue des champions, je pense qu’il y a de très fortes chances qu’il ne joue pas. Ils ne prendront pas le risque avec lui et ça ne l’aide pas. Donc, en est-il capable ? Oui, bien sûr. Je ne pense pas qu’il y parvienne. »
Kane remportera-t-il cinq Soulier d’or de Bundesliga consécutifs ?
S’il prolonge bien son séjour à l’Allianz, potentiellement pour encore deux ans, alors Kane pourrait égaler le record de Lewandowski avec cinq Souliers d’or consécutifs, ce qui serait une sacrée performance.
Interrogé sur le fait de savoir si le capitaine de l’Angleterre est destiné à atteindre cette marque s’il reste en bonne santé, l’ancien milieu du Bayern, Hamann, a ajouté : « Absolument. Et évidemment, c’est un ambassadeur. Il est formidable. C’est quelqu’un de très attachant. Et bien sûr, tout le monde apprécie cela, pas seulement les supporters du Bayern Munich, mais tout le monde apprécie d’avoir le capitaine de l’Angleterre qui joue en Bundesliga.
« Et je pense qu’il est très bien installé là-bas. Ils parlent d’un nouveau contrat. Je pense que sa famille et sa femme sont très heureuses et bien installées à Munich. Donc c’est bon à entendre.
« S’il reste en bonne santé, alors il commence probablement avec 20 ou 25 buts. Chaque but au-delà est probablement du bonus. Mais je ne vois pas de scénario dans lequel il ne marque pas 20 ou 25 buts, ce qui, la plupart des années, lui permet de remporter ce grand Soulier d’or.
« Il le gagnera encore s’il reste en bonne santé. Et c’est tout simplement un finisseur remarquable. Évidemment, on parle tous de sa qualité sur penalty. Mais sa finition des deux pieds est tout simplement... Je ne suis pas sûr qu’il y ait eu, dans l’histoire du football, un finisseur plus clinique lorsqu’il s’agit des occasions devant le but. »
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Les objectifs de Kane : le Ballon d'Or et le sacre en Ligue des champions avec le Bayern
Si Kane, qui est le meilleur buteur de l’histoire de Tottenham et de l’Angleterre, rivalise avec Lewandowski sur la plupart des plans, il lui faudrait passer encore plusieurs années à Munich pour se rapprocher de la marque globale de 344 buts du Polonais avec le Bayern.
Ce n’est pas un objectif qu’il a en tête, lui qui est actuellement surtout concentré sur la conquête de nouveaux trophées majeurs, y compris la Ligue des champions, tout en restant un candidat de premier plan pour savourer un sacre au Ballon d’Or en 2026.
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