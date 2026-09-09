Action Plus
Traduit par
Mise à jour sur l’opération du cœur de Scott McTominay : Naples publie un communiqué officiel après que l’ancien joueur de Manchester United a subi une intervention à Manchester
Opération réussie pour McTominay
L’international écossais de 29 ans s’est rendu à Manchester mardi pour subir l’opération prévue à l’hôpital Spire Manchester. Les supporters de Naples s’inquiétaient après l’absence du milieu de terrain dans les sélections récentes du groupe, mais le club a rapidement tenu à rassurer ses fans en expliquant que l’intervention s’était déroulée exactement comme prévu. Le géant de Serie A a publié un communiqué officiel afin d’apporter des précisions sur la situation et le calendrier de son retour sur les terrains.
« Mardi matin, Scott McTominay a subi une procédure d’ablation à l’hôpital Spire Manchester », a déclaré Naples dans un communiqué. « L’opération a été un succès total. McTominay se reposera pendant deux semaines avant de reprendre l’entraînement. » Le joueur lui-même s’est montré très clair au sujet de son état, assurant aux supporters que l’opération relevait d’une mesure proactive plutôt que d’une intervention d’urgence. Il a récemment déclaré : « Je vais bien, l’intervention était quelque chose que j’avais prévu de faire avec le club depuis un bon moment. »
- Getty Images Sport
Impact sur Naples et l’Écosse
Malgré ce pronostic positif, le calendrier de l’opération porte un coup dur à l’équipe de Massimiliano Allegri à court terme. McTominay a été contraint de suivre depuis le bord du terrain la courte défaite 3-2 de Naples sur la pelouse de l’Inter, champion d’Italie en titre, samedi dernier, et il devrait manquer au moins trois autres rencontres, dont un choc de Ligue des champions contre Arsenal mercredi.
Au-delà de la scène nationale, l’Écosse devra elle aussi aborder ses prochains matches sans son milieu de terrain talismanique. Alors que Sebastien Pocognoli entame son mandat en tant que nouveau sélectionneur national, il devra se passer de McTominay pour quatre matches cruciaux de Ligue des nations programmés entre le 26 septembre et le 6 octobre.
Incertitude contractuelle à Naples
Si sa santé constitue la priorité immédiate, l’avenir à long terme de McTominay au Stadio Diego Armando Maradona est également devenu un sujet majeur. Bien qu’il soit actuellement sous contrat jusqu’en 2028, des rumeurs ont commencé à circuler au sujet de son engagement en vue d’un potentiel nouveau contrat.
Le directeur sportif de Naples Giovanni Manna a récemment répondu à ces inquiétudes lors d’un entretien, en reconnaissant la complexité des négociations. « Scott a dit qu’il ne savait pas s’il prolongerait à ce stade », a expliqué Manna. « Il a un contrat de deux ans, nous voulons le faire, et lui aussi. Il n’est pas toujours facile de faire coïncider les choses, mais nous essayons. »
- Getty Images Sport
Un nouveau chapitre après Manchester
Le transfert de McTominay en Italie à l’été 2024 a mis fin à une association de deux décennies avec Manchester United, où il a gravi les échelons du centre de formation pour devenir un joueur régulier de l’équipe première. Pendant son passage à Old Trafford, le milieu de terrain travailleur a disputé 255 matches et a joué un rôle clé dans les sacres du club en FA Cup et en Carabao Cup.
Sa première saison à Naples a été tout simplement spectaculaire, puisqu’il a joué un rôle essentiel dans la conquête du titre de champion pour la ville, une première depuis des décennies. Ces performances lui ont valu le prestigieux trophée de joueur de la saison en Serie A.
L’exercice en cours a démarré de manière difficile pour Naples, qui occupe la 12e place du classement après avoir perdu deux de ses trois premiers matches de Serie A. Le club compte actuellement six points de retard sur le leader, et Allegri comptera les jours jusqu’à ce que son milieu vedette soit autorisé à reprendre l’entraînement avec contact complet.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles