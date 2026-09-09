L’international écossais de 29 ans s’est rendu à Manchester mardi pour subir l’opération prévue à l’hôpital Spire Manchester. Les supporters de Naples s’inquiétaient après l’absence du milieu de terrain dans les sélections récentes du groupe, mais le club a rapidement tenu à rassurer ses fans en expliquant que l’intervention s’était déroulée exactement comme prévu. Le géant de Serie A a publié un communiqué officiel afin d’apporter des précisions sur la situation et le calendrier de son retour sur les terrains.

« Mardi matin, Scott McTominay a subi une procédure d’ablation à l’hôpital Spire Manchester », a déclaré Naples dans un communiqué. « L’opération a été un succès total. McTominay se reposera pendant deux semaines avant de reprendre l’entraînement. » Le joueur lui-même s’est montré très clair au sujet de son état, assurant aux supporters que l’opération relevait d’une mesure proactive plutôt que d’une intervention d’urgence. Il a récemment déclaré : « Je vais bien, l’intervention était quelque chose que j’avais prévu de faire avec le club depuis un bon moment. »