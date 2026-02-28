Getty/GOAL
Mise à jour importante sur les efforts du Real Madrid pour recruter Rodri alors que le prix demandé par Manchester City est révélé
Le Real Madrid apprend le prix de Rodri
Depuis les départs de Toni Kroos et Luka Modric, le Real Madrid est à la recherche d'un milieu défensif capable de lui offrir un meilleur contrôle du jeu. Ce duo emblématique du milieu de terrain a joué un rôle essentiel dans les multiples titres de Ligue des champions remportés par le club, qui a tenté sans succès de trouver des remplaçants à la hauteur. Martin Zubimendi, joueur d'Arsenal, était depuis longtemps admiré et constituait une cible prioritaire pour Xabi Alonso l'été dernier, alors que le joueur évoluait à la Real Sociedad, mais le Real Madrid a été devancé par les Gunners.
Les Merengues, qui regrettent toujours l'absence d'un métronome au milieu du terrain, se sont tournés vers Rodri. L'Espagnol s'intégrerait directement au cœur du milieu de terrain madrilène et offrirait une option différente de celles dont dispose actuellement le club. Le contrat de Rodri arrivant dangereusement à expiration, City pourrait se sentir obligé de tirer profit du joueur de 29 ans, qui a connu plusieurs saisons marquées par des blessures.
Selon le journaliste espagnol Ramon Alvarez de Mon, Rodri a été identifié comme la cible numéro un du Real Madrid pour renforcer son milieu de terrain central. Le club devrait suivre son état de forme pendant la deuxième moitié de la saison de Premier League et pendant la Coupe du monde avant de faire une offre. Alvarez de Mon affirme que le Ballon d'Or coûterait 50 millions d'euros (43,9 millions de livres sterling) et que City serait prêt à accepter cette somme pour son joueur clé, plutôt que de risquer de le perdre lors d'un transfert Bosman à la fin du mois de juin 2027.
La ville va tirer profit de Rodri
Depuis qu'il a été sacré meilleur joueur du monde, Rodri a eu du mal à retrouver son meilleur niveau après une blessure au ligament croisé antérieur. Le milieu de terrain a été écarté des terrains pendant presque toute la saison dernière et n'a pas réussi à maintenir un niveau de forme physique constant cette saison. En raison de sa condition physique et de ses capacités physiques réduites depuis son retour après une blessure qui a menacé sa carrière, Rodri n'a parfois pas été en mesure de jouer seul au poste de milieu défensif dans l'équipe de Pep Guardiola.
Dans ce contexte, le club anglais pourrait chercher une option plus dynamique pour son milieu de terrain à l'avenir et envisager de vendre Rodri afin de financer une nouvelle recrue. Il pourrait également être judicieux de tirer profit du joueur international espagnol, compte tenu de son salaire élevé au sein du club et de la courte durée restante de son contrat. Si City souhaite conserver Rodri, il devra peut-être lui proposer de meilleures conditions que son contrat actuel, estimé à 220 000 £ par semaine.
Rodri pourrait préférer une autre équipe
Il pourrait y avoir un problème plus compliqué à surmonter pour Madrid s'ils veulent faire venir Rodri au Santiago Bernabeu. L'icône espagnole Gaizka Mendieta a expliqué que le milieu de terrain affectionne particulièrement Barcelone et pourrait hésiter à rejoindre le rival acharné du club catalan.
« Quand il quittera Manchester City, je pense qu'il y aura un accord avec le club, mais il y a aussi un lien important avec Barcelone », a-t-il déclaré. « Il y avait Txiki Begiristain là-bas et bien sûr Pep Guardiola, mais la décision reviendrait toujours à Rodri personnellement. Je continue de penser qu'il lui serait difficile de rejoindre le Real Madrid. »
La ville affrontera Madrid alors qu'elle est en conflit avec Arsenal
Pour l'instant, Rodri reste un joueur de City et jouera à l'Etihad au moins jusqu'à la fin de la saison. Cela inclura un match des huitièmes de finale de la Ligue des champions contre les Merengues, les deux clubs s'affrontant pour la cinquième saison consécutive dans la compétition européenne. Ce match permettra à Rodri et à l'équipe d'Alvaro Arbeloa de se jauger de près.
City aura besoin que Rodri soit au meilleur de sa forme pour ce qui pourrait être ses quatre derniers mois au club, alors que l'équipe se bat pour remporter des trophées sur quatre fronts. Elle affrontera Arsenal en finale de la Carabao Cup, dans la course au titre de Premier League, et pourrait également rencontrer les Gunners en FA Cup et en Ligue des champions si elle se qualifie pour les phases finales de ces tournois.
