Mise à jour importante sur les efforts du Real Madrid pour recruter Rodri alors que le prix demandé par Manchester City est révélé

Depuis les départs de Toni Kroos et Luka Modric, le Real Madrid est à la recherche d'un milieu défensif capable de lui offrir un meilleur contrôle du jeu. Ce duo emblématique du milieu de terrain a joué un rôle essentiel dans les multiples titres de Ligue des champions remportés par le club, qui a tenté sans succès de trouver des remplaçants à la hauteur. Martin Zubimendi, joueur d'Arsenal, était depuis longtemps admiré et constituait une cible prioritaire pour Xabi Alonso l'été dernier, alors que le joueur évoluait à la Real Sociedad, mais le Real Madrid a été devancé par les Gunners.

Les Merengues, qui regrettent toujours l'absence d'un métronome au milieu du terrain, se sont tournés vers Rodri. L'Espagnol s'intégrerait directement au cœur du milieu de terrain madrilène et offrirait une option différente de celles dont dispose actuellement le club. Le contrat de Rodri arrivant dangereusement à expiration, City pourrait se sentir obligé de tirer profit du joueur de 29 ans, qui a connu plusieurs saisons marquées par des blessures.

Selon le journaliste espagnol Ramon Alvarez de Mon, Rodri a été identifié comme la cible numéro un du Real Madrid pour renforcer son milieu de terrain central. Le club devrait suivre son état de forme pendant la deuxième moitié de la saison de Premier League et pendant la Coupe du monde avant de faire une offre. Alvarez de Mon affirme que le Ballon d'Or coûterait 50 millions d'euros (43,9 millions de livres sterling) et que City serait prêt à accepter cette somme pour son joueur clé, plutôt que de risquer de le perdre lors d'un transfert Bosman à la fin du mois de juin 2027.