Getty/GOAL
Traduit par
Miroslav Klose félicite Lionel Messi après que le héros argentin a établi un record de la Coupe du monde en inscrivant un doublé contre l'Autriche
Klose rend hommage au nouveau roi de la Coupe du monde
La légende allemande Klose a rapidement félicité Messi après avoir vu son record de longue date enfin battu. Klose, retraité avec 16 buts en Coupe du monde, a exprimé son admiration pour la star de l’Inter Miami, auteur d’un doublé qui a permis à l’Argentine de battre l’Autriche 2-0 lundi.
« J’ai toujours dit que Messi n’était pas un joueur comme les autres », a déclaré l’ancien attaquant de 48 ans. « Pour moi, Leo est le meilleur footballeur de tous les temps ! Félicitations, champion ! »
L’ancien buteur du Bayern Munich détenait le record depuis le Mondial 2014, mais il se dit ravi de voir un joueur du calibre de Messi lui succéder.
Avant même le coup d’envoi de l’édition 2026, le buteur allemand avait prédit que son total serait battu. « Cela ne me dérange pas du tout ; ce record finira de toute façon par être battu un jour ou l’autre, et si c’est Messi qui le fait, tant mieux. Je suis un grand fan de Messi, je l’ai toujours été », avait déclaré Klose.
- AFP
Messi bat le record à Dallas
Messi abordait la rencontre face à l’Autriche après avoir déjà égalé le record de Klose (16 buts) grâce à un triplé sensationnel lors de la victoire 3-0 de l’Argentine contre l’Algérie en ouverture du tournoi. Lors d’une rencontre décisive à Dallas, il a pris ses distances avec le peloton en inscrivant un doublé qui lui a permis de dépasser la marque historique de Klose.
Le moment historique est survenu à la 38^e minute, lorsque Messi a trouvé le chemin des filets pour son 17^e but en Coupe du monde. La soirée s’est conclue en apothéose pour le capitaine, qui a ajouté un autre but mérité dans les dernières secondes, portant son total à 18 unités. Ce succès assure à l’Argentine sa place en huitièmes de finale avec une journée d’avance.
Surmonter le handicap d’un penalty dès le début du match
Cette soirée historique a failli mal commencer pour le détenteur de huit Ballons d’Or. À la 9e minute, l’Argentine obtient un penalty, mais Messi, contrairement à son habitude, envoie le ballon au-dessus de la barre transversale. L’attaquant chevronné refuse toutefois de se laisser perturber et ouvre finalement le score peu avant la mi-temps, apaisant les tensions.
« Franchement, la manière dont les choses se sont déroulées est spectaculaire », a-t-il reconnu après la rencontre. « J’ai eu ce penalty qui aurait pu alourdir le score, mais si je l’avais transformé, je n’aurais peut-être pas marqué les deux suivants. On ne sait jamais, mais je suis satisfait du résultat, de ma performance et du travail de l’équipe. »
- AFP
L'Argentine vise un deuxième titre consécutif
Avec six points en deux matchs, la sélection de Lionel Scaloni a validé son billet pour les seizièmes de finale. Pour Messi, ce record passe au second plan derrière l’objectif collectif : conserver le titre mondial.
« En vérité, je suis avant tout très heureux de cette victoire », a déclaré le joueur de 38 ans aux journalistes. « C’était une victoire très importante, très difficile et âprement disputée. Elle nous apporte une certaine sérénité pour la suite. C’est la Coupe du monde ; tous les matchs sont très équilibrés et très intenses. »