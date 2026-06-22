La légende allemande Klose a rapidement félicité Messi après avoir vu son record de longue date enfin battu. Klose, retraité avec 16 buts en Coupe du monde, a exprimé son admiration pour la star de l’Inter Miami, auteur d’un doublé qui a permis à l’Argentine de battre l’Autriche 2-0 lundi.

« J’ai toujours dit que Messi n’était pas un joueur comme les autres », a déclaré l’ancien attaquant de 48 ans. « Pour moi, Leo est le meilleur footballeur de tous les temps ! Félicitations, champion ! »

L’ancien buteur du Bayern Munich détenait le record depuis le Mondial 2014, mais il se dit ravi de voir un joueur du calibre de Messi lui succéder.

Avant même le coup d’envoi de l’édition 2026, le buteur allemand avait prédit que son total serait battu. « Cela ne me dérange pas du tout ; ce record finira de toute façon par être battu un jour ou l’autre, et si c’est Messi qui le fait, tant mieux. Je suis un grand fan de Messi, je l’ai toujours été », avait déclaré Klose.