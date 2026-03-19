Minotti : « J'ai protégé deux coéquipiers qui ont enfoncé un portail avec leur voiture ; j'ai été percuté par Galeazzi lors de la Coupe du monde »

Lorenzo Minotti revient sur sa carrière sous le maillot de Parme dans les années 90.





L'ancien défenseur de l'équipe nationale a déclaré dans une interview accordée à La Gazzetta dello Sport : « La plus belle victoire a été la finale de la Coupe des Coupes contre Anvers à Wembley, le stade des stades, et la consécration internationale. J'ai savouré chaque instant : l'entraînement de la veille, la balade en ville que nous faisions toujours lors des déplacements, les marches pour aller chercher le trophée. Et bien sûr le but : je soignais toujours le geste technique. Et ce fut le cas cette fois-là aussi : j'ai fléchi la jambe d'appui, incliné le torse et tiré en volée. La trajectoire était étrange, on aurait dit qu'elle était télécommandée.





« En Italie, les adversaires étaient très forts, plus que nous. Et ils avaient l’habitude de gérer la pression pendant toute une année. D’abord le Milan des Invincibles, dont nous avons justement mis fin à l’invincibilité, puis la Juventus de Lippi. Nous nous en sommes approchés, mais cela n’a pas suffi. Cependant, remporter la Coupe UEFA en finale contre cette Juve en 1995 a été une grande satisfaction. »



