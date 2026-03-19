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Parma FC v Bologna FC - Serie AGetty Images Sport

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Minotti : « J'ai protégé deux coéquipiers qui ont enfoncé un portail avec leur voiture ; j'ai été percuté par Galeazzi lors de la Coupe du monde »

L'ancien défenseur de Parme raconte quelques anecdotes sur sa carrière.

Lorenzo Minotti revient sur sa carrière sous le maillot de Parme dans les années 90.


L'ancien défenseur de l'équipe nationale a déclaré dans une interview accordée à La Gazzetta dello Sport : « La plus belle victoire a été la finale de la Coupe des Coupes contre Anvers à Wembley, le stade des stades, et la consécration internationale. J'ai savouré chaque instant : l'entraînement de la veille, la balade en ville que nous faisions toujours lors des déplacements, les marches pour aller chercher le trophée. Et bien sûr le but : je soignais toujours le geste technique. Et ce fut le cas cette fois-là aussi : j'ai fléchi la jambe d'appui, incliné le torse et tiré en volée. La trajectoire était étrange, on aurait dit qu'elle était télécommandée.


« En Italie, les adversaires étaient très forts, plus que nous. Et ils avaient l’habitude de gérer la pression pendant toute une année. D’abord le Milan des Invincibles, dont nous avons justement mis fin à l’invincibilité, puis la Juventus de Lippi. Nous nous en sommes approchés, mais cela n’a pas suffi. Cependant, remporter la Coupe UEFA en finale contre cette Juve en 1995 a été une grande satisfaction. »


  • COMPAGNONS COUVERTS

    « En 1994, nous battons l'Ajax 2-0 lors du match retour des quarts de finale de la Coupe des Coupes ; je marque sur coup franc. Scala nous recommande d'aller nous coucher car le dimanche, nous devions affronter la Juve (qui s'imposera 4-0 grâce à un triplé de Del Piero, ndlr). Le lendemain matin, Scala et le masseur Bozzetti m'ont dit que pendant la nuit, deux coéquipiers avaient enfoncé un portail avec leur voiture : il fallait décider quoi faire. L'entraîneur est venu dans les vestiaires et, sans mentionner l'incident, a annoncé qu'à partir de ce moment-là, nous irions dormir en stage après chaque match. J'approuve cette décision, qui met en colère tous les innocents, pour éviter que les coupables ne soient écartés de l'équipe : c'étaient deux titulaires et l'équipe aurait été affaiblie par leur absence. »

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  • SUR LE MARCHÉ

    « L'Inter voulait m'engager, je suis même allé chez Pellegrini. Tanzi a refusé et m'a proposé un contrat de six ans, en m'avançant une somme pour acheter une maison à Parme. Plus tard, j'ai appris que la Juve s'était également intéressée à moi, mais qu'elle n'avait discuté qu'avec le club. »

  • Coupe du monde aux États-Unis 1994

    « Seuls le troisième gardien Bucci et moi-même n’avons pas foulé la pelouse ; Apolloni m’avait devancé dans la hiérarchie, mais cela reste la plus belle expérience de ma vie. C’est quelque chose dont je rêvais depuis mon enfance, quand, après les matchs avec mes copains du quartier, je brandissais des bouts de bois en faisant semblant que c’était la Coupe du monde. Après la finale, je suis passé près de ce trophée et je n’ai pas pu résister à l’envie de le caresser. J’ai tellement de souvenirs. Vers la fin du match Italie-Espagne, je me suis rendu compte qu’il n’y avait plus d’eau. Il faisait une chaleur terrible, les prolongations approchaient, j’ai couru aux vestiaires et j’ai rempli un sac poubelle de bouteilles et de boissons énergétiques. En remontant vers le terrain, j’ai entendu un rugissement : je n’avais pas le courage de regarder. Sur l’écran géant, j’ai vu Baggio et Signori s’embrasser après le 2-1 de Robi. J’ai sauté de joie et j’ai été bousculé par Galeazzi qui était prêt pour les interviews. Après le match, Luis Enrique a fait irruption dans notre car pour se venger de Tassotti : une belle pagaille, mais rien de grave.

  • MARADONA

    « Première année en Serie A. Je lui ai demandé son maillot lors du match aller, après ce qui avait été notre première victoire en championnat. Il m’a dit qu’il me le donnerait au match retour. Au San Paolo, je le lui ai rappelé et il m’a rassuré : « Je te le donnerai dans les vestiaires ». Mais là-bas, le tunnel est très long, j’avais peur d’avoir raté ma chance. Au contraire, quand je suis arrivé devant les vestiaires, Diego m’attendait avec son maillot. Ce jour-là, Naples a gagné 4-2, j’ai marqué sur coup franc et il a inscrit un doublé sur penalty : ce furent les derniers buts marqués par Maradona au San Paolo en Serie A. »