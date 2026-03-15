Yerry Mina a encore frappé ! Le défenseur de Cagliari, désormais célèbre pour son attitude sur le terrain et sa façon de provoquer les attaquants adverses, a fait une nouvelle « victime ». Lors du match Pisa-Cagliari, comptant pour la 29e journée, le Colombien a provoqué l'expulsion de l'attaquant des Nerazzurri, Rafiu Durosinmi, qui, après avoir été longtemps retenu par son adversaire et échangé quelques mots avec lui, a donné un coup de pied au défenseur. L'arbitre La Penna est immédiatement intervenu, n'a pas hésité et a sorti le carton rouge.
Traduit par
Mina a encore frappé ! Il provoque Durosinmi, qui réagit par un coup de pied et se fait expulser : toutes les « victimes » du défenseur de Cagliari
On est à la 37e minute. Pise mène grâce à un but sur penalty de Moreo, mais le cours du match risque de basculer à la suite d’une décision arbitrale : l’expulsion de l’attaquant toscan, Durosinmi. Carton rouge direct pour l’ancien joueur du Viktoria Plzen, coupable d’avoir commis une faute de réaction sur Mina. Les images parlent d'elles-mêmes. On y voit les deux joueurs s'empoigner loin du ballon, échanger quelques mots avant que l'attaquant ne donne un coup de pied qui touche l'adversaire entre les jambes et les parties intimes. De retour après une pause suite à l'arbitrage du match Inter-Juventus, l'arbitre La Penna décide de l'expulsion et sanctionne la réaction de l'attaquant.
Les protestations de Pise, qui tentent de faire changer d'avis l'arbitre, sont vaines, celui-ci restant inflexible. Dès lors, Mina devient la cible des supporters de l'Arena Garibaldi qui se mettent à le huer chaque fois qu'il touche le ballon. Et l'intervention de Pisacane ne se fait pas attendre : à la mi-temps, il a jugé bon de remplacer son joueur pour le ménager, faisant entrer Zappa. Le Colombien se retrouve donc à nouveau dans l'œil du cyclone, une fois de plus pour des comportements qui lui avaient déjà valu de nombreuses critiques par le passé.
L'ancien joueur du FC Barcelone n'en est d'ailleurs pas à son coup d'essai : il n'hésite pas à user de tous les moyens pour servir ses intérêts, y compris en provoquant ses adversaires, comme il l'a fait à plusieurs reprises. D'Ambrosio et Rebic en savent quelque chose, eux qui ont été expulsés pour des fautes de réaction à son encontre lors du dernier championnat, respectivement avec Monza et Lecce. Ou encore Osimhen et Zirkzee, à qui il était même allé jusqu’à pincer un téton dans le but constant de les énerver. Cette année encore, le Colombien ne s’est certainement pas distingué par son esprit sportif. Il a provoqué Zhegrova, en se plaçant face à face avec lui, ou Kean, qui lui a alors répondu en montrant ses muscles. Le cas le plus retentissant le concernant reste toutefois celui avec Morata. Lors d'un match entre Côme et Cagliari, l'Espagnol, épuisé par les insultes incessantes de son adversaire et par ses provocations, a en effet demandé à Fabregas de le sortir du terrain.