On est à la 37e minute. Pise mène grâce à un but sur penalty de Moreo, mais le cours du match risque de basculer à la suite d’une décision arbitrale : l’expulsion de l’attaquant toscan, Durosinmi. Carton rouge direct pour l’ancien joueur du Viktoria Plzen, coupable d’avoir commis une faute de réaction sur Mina. Les images parlent d'elles-mêmes. On y voit les deux joueurs s'empoigner loin du ballon, échanger quelques mots avant que l'attaquant ne donne un coup de pied qui touche l'adversaire entre les jambes et les parties intimes. De retour après une pause suite à l'arbitrage du match Inter-Juventus, l'arbitre La Penna décide de l'expulsion et sanctionne la réaction de l'attaquant.

Les protestations de Pise, qui tentent de faire changer d'avis l'arbitre, sont vaines, celui-ci restant inflexible. Dès lors, Mina devient la cible des supporters de l'Arena Garibaldi qui se mettent à le huer chaque fois qu'il touche le ballon. Et l'intervention de Pisacane ne se fait pas attendre : à la mi-temps, il a jugé bon de remplacer son joueur pour le ménager, faisant entrer Zappa. Le Colombien se retrouve donc à nouveau dans l'œil du cyclone, une fois de plus pour des comportements qui lui avaient déjà valu de nombreuses critiques par le passé.