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Milos Kerkez lance un avertissement alors que Liverpool se prépare à affronter l'Atlético de Madrid et à un calendrier surchargé éprouvant
Une dynamique victorieuse à Portman Road
Liverpool a enfin lancé sa machine en Premier League avec une victoire 2-0 contre Ipswich Town à Portman Road. Un doublé éclair d’Alexander Isak a fait la différence, mais pour Kerkez, l’importance du résultat allait au-delà des trois points. Après un début poussif dans la campagne nationale, le latéral gauche n’a pas tardé à souligner la manière dont l’équipe avait corrigé ses défaillances précédentes pour décrocher un résultat dont elle avait grand besoin à l’extérieur.
En revenant sur la performance, Kerkez a largement salué le réalisme affiché. « C’est vraiment bien. Je pense qu’on était dans le match depuis la première minute. C’est ce dont on a parlé lors des deux premiers matches, qu’on devait faire mieux. Je pense qu’on l’a fait de manière exceptionnelle. Évidemment, Alex commence à marquer et j’espère que ça va continuer. Je suis content des gars et, globalement, de l’agressivité qu’on a mise », a déclaré le défenseur au site officiel du club.
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Met en garde contre les célébrations prématurées
Il devient de plus en plus évident que les joueurs commencent à assimiler pleinement les exigences spécifiques d’Andoni Iraola. La période de transition entre deux entraîneurs peut souvent être délicate, mais Kerkez estime que l’effectif est désormais en train de trouver son rythme. Alors que la phase de groupes de la Ligue des champions approche, la marge pour célébrer reste mince. Kerkez a souligné que les exigences physiques du système de pressing haut d’Iraola nécessiteront une concentration totale, alors que le club se prépare à une série de trois matches consécutifs à domicile à Anfield.
« Je pense que tout le monde s’est senti mieux sur le terrain et je pense que moi aussi, quand je regarde ça, j’entre davantage dans le jeu et je suis meilleur. Évidemment, c’est un clean sheet, surtout à l’extérieur où l’on sait que c’est difficile partout en Premier League. Nous sommes contents, mais nous ne pouvons pas trop célébrer : maintenant, les matches arrivent tous les trois jours et il faut déjà penser au prochain », a averti Kerkez.
L’évolution tactique sous Andoni Iraola
La transition vers le schéma tactique d’Iraola semble s’accélérer, Kerkez soulignant des progrès significatifs dans la manière dont l’équipe gère ses matches. Le clean sheet contre Ipswich a été un motif de fierté particulier pour l’unité défensive, qui a dû résister à la pression après les buts précoces d’Isak. Kerkez a expliqué que l’équipe apprend quand aller chasser le ballon et quand conserver sa structure, un équilibre crucial pour réussir sur le long terme en Premier League.
Kerkez est revenu sur la difficulté de maintenir un pressing haut pendant toute la durée d’un match, en déclarant : « Quand on presse comme nous, c’est un peu difficile de le faire pendant tout le match et sur l’ensemble des 90 minutes. On peut le faire pendant les 30 à 35 premières minutes et, d’une certaine manière, on peut aussi le faire au début de la seconde période, mais ensuite, tout est une question de rester compacts et de se parler. »
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Créer des automatismes sur le flanc gauche
L’un des principaux sujets de débat autour de la mise en place tactique de Liverpool en ce début de saison concerne la rotation sur les ailes. Kerkez s’est retrouvé à évoluer derrière Cody Gakpo et Bradley Barcola, deux joueurs aux profils très différents. Si Gakpo apporte davantage de jeu en appui et de déplacements dans l’axe, Barcola offre une vitesse explosive et davantage de percussion. Kerkez a insisté sur le fait qu’il est essentiel de construire ces relations à l’entraînement pour la réussite de l’équipe, en particulier dans l’environnement à fort enjeu du football européen.
« C’est ton travail de t’adapter. C’est pour ça qu’on a des séances d’entraînement. Je pense qu’avec Cody, cette année, on se comprend beaucoup mieux. Je pense que quand Bradley est arrivé, on a eu de bonnes actions, j’ai presque réussi à lui glisser une belle passe. Mais on développe cette compréhension chaque jour à l’entraînement. On doit simplement continuer », a-t-il conclu.
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