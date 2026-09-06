Liverpool a enfin lancé sa machine en Premier League avec une victoire 2-0 contre Ipswich Town à Portman Road. Un doublé éclair d’Alexander Isak a fait la différence, mais pour Kerkez, l’importance du résultat allait au-delà des trois points. Après un début poussif dans la campagne nationale, le latéral gauche n’a pas tardé à souligner la manière dont l’équipe avait corrigé ses défaillances précédentes pour décrocher un résultat dont elle avait grand besoin à l’extérieur.

En revenant sur la performance, Kerkez a largement salué le réalisme affiché. « C’est vraiment bien. Je pense qu’on était dans le match depuis la première minute. C’est ce dont on a parlé lors des deux premiers matches, qu’on devait faire mieux. Je pense qu’on l’a fait de manière exceptionnelle. Évidemment, Alex commence à marquer et j’espère que ça va continuer. Je suis content des gars et, globalement, de l’agressivité qu’on a mise », a déclaré le défenseur au site officiel du club.