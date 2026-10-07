AFP
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Milos Kerkez brise le silence après que la star de Liverpool et son père ont été placés sur liste noire en tant qu’« ennemis de l’Ukraine »
Un affrontement sur le terrain déclenche une querelle diplomatique
Les retombées diplomatiques découlent de la défaite 1-0 de la Hongrie à domicile contre l’Ukraine lors de la première journée de la Ligue des nations. Les tensions ont éclaté pendant la rencontre du groupe B2 lorsque le milieu de terrain ukrainien Victor Tsygankov s’est retrouvé impliqué dans une altercation avec le capitaine hongrois Dominik Szoboszlai.
En réaction à cet accrochage, Kerkez s’est précipité pour défendre son coéquipier de Liverpool et a attrapé Tsygankov par le col. La situation a pris une tout autre ampleur en dehors du terrain lorsque le père de Kerkez, Sebastijan, a publié une photo de l’altercation dans sa story Instagram, accompagnée d’une chanson intitulée Russian Paradise du rappeur AK-47, faisant apparemment référence à la guerre en cours entre la Russie et l’Ukraine.
Cette publication sur les réseaux sociaux a conduit la base de données Myrotvorets à ajouter le joueur ainsi que son père à son registre des personnes considérées comme hostiles à l’Ukraine. La base de données fonctionne de manière indépendante et n’a aucun lien officiel avec le gouvernement ukrainien.
- Getty Images Sport
Kerkez défend ses actes alors que le gouvernement intervient
Sortant de son silence sur cette affaire, le latéral gauche a fermement pris ses distances avec les sous-entendus politiques. Dans des propos accordés au média hongrois Telex, Kerkez a insisté sur le fait que son geste était purement instinctif et visait à protéger le capitaine de sa sélection nationale.
« Personnellement, je n’ai jamais soutenu et je ne soutiens aucune agression dans ma vie, a expliqué Kerkez. Je ne suis pas une personne qui considère comme acceptable quoi que ce soit qui nuit aux autres. En même temps, il y a toujours de la tension dans un match de football, et lors du match contre l’Ukraine, tout ce que j’ai fait, c’était défendre notre capitaine, mon ami, et je l’aurais fait même si n’importe quel autre pays avait été notre adversaire. »
Il a ajouté : « Il est aussi important de préciser que mon père, ce n’est pas moi. Quoi qu’il fasse, je ne peux pas être tenu responsable de ses actes. »
Cette inscription a suscité une vive condamnation de la part de responsables du gouvernement hongrois, dont le député Balazs Hidveghi, lui aussi nommé dans la base de données Myrotvorets. La vice-Première ministre hongroise et ministre des Affaires étrangères, Anita Orban, est intervenue pour défendre ses concitoyens, révélant que des efforts diplomatiques étaient en cours pour résoudre le différend.
« Je condamne fermement la stigmatisation, toute forme de mise sur liste noire et toute menace potentielle visant les citoyens hongrois Milos Kerkez et Balazs Hidveghi, a écrit Orban dans un communiqué. Tout au long du week-end, parallèlement à la réunion du gouvernement, j’ai été en consultation constante avec des représentants du gouvernement ukrainien, la Fédération hongroise de football (MLSZ), l’ambassade et mes collègues afin de m’assurer que toutes les parties impliquées agissaient dans leurs sphères respectives pour résoudre la situation. Le sport doit être une affaire de performance, de communauté et de respect. Je remercie les deux associations nationales pour leur coopération. »
Les tensions politiques éclipsent le groupe B2
La controverse a ajouté une forte tension extra-sportive à un groupe de Ligue des nations déjà très disputé. Alors que la guerre en cours contraint l’Ukraine à disputer son match retour contre la Hongrie lundi soir en Slovaquie, les sensibilités géopolitiques autour de ces rencontres restent extrêmement vives.
Kerkez a manqué ce match retour en raison d’une suspension, restant sur la touche alors que la tempête politique autour de l’activité de sa famille sur les réseaux sociaux continuait de faire les gros titres.
Malgré son absence et le bruit ambiant, la Hongrie reste pleinement en course pour terminer en tête du groupe. Elle occupe actuellement la deuxième place avec sept points, derrière une équipe d’Irlande du Nord qui n’a pas encore encaissé le moindre but au cours de sa spectaculaire campagne.
- Gonzales Photo
Des rendez-vous cruciaux attendent en novembre
La Hongrie cherchera à laisser la controverse derrière elle lorsqu’elle se déplacera pour affronter la Géorgie le 14 novembre. Elle accueillera ensuite l’Irlande du Nord, leader du groupe, dans un affrontement décisif à la Puskas Arena le 17 novembre.
Pendant ce temps, l’Ukraine, troisième avec actuellement quatre points, devra obtenir un résultat positif contre l’Irlande du Nord à Belfast pour entretenir ses espoirs. Elle conclura ensuite sa campagne de Ligue des nations en recevant la Géorgie en Slovaquie.
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