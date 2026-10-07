Sortant de son silence sur cette affaire, le latéral gauche a fermement pris ses distances avec les sous-entendus politiques. Dans des propos accordés au média hongrois Telex, Kerkez a insisté sur le fait que son geste était purement instinctif et visait à protéger le capitaine de sa sélection nationale.

« Personnellement, je n’ai jamais soutenu et je ne soutiens aucune agression dans ma vie, a expliqué Kerkez. Je ne suis pas une personne qui considère comme acceptable quoi que ce soit qui nuit aux autres. En même temps, il y a toujours de la tension dans un match de football, et lors du match contre l’Ukraine, tout ce que j’ai fait, c’était défendre notre capitaine, mon ami, et je l’aurais fait même si n’importe quel autre pays avait été notre adversaire. »

Il a ajouté : « Il est aussi important de préciser que mon père, ce n’est pas moi. Quoi qu’il fasse, je ne peux pas être tenu responsable de ses actes. »

Cette inscription a suscité une vive condamnation de la part de responsables du gouvernement hongrois, dont le député Balazs Hidveghi, lui aussi nommé dans la base de données Myrotvorets. La vice-Première ministre hongroise et ministre des Affaires étrangères, Anita Orban, est intervenue pour défendre ses concitoyens, révélant que des efforts diplomatiques étaient en cours pour résoudre le différend.

« Je condamne fermement la stigmatisation, toute forme de mise sur liste noire et toute menace potentielle visant les citoyens hongrois Milos Kerkez et Balazs Hidveghi, a écrit Orban dans un communiqué. Tout au long du week-end, parallèlement à la réunion du gouvernement, j’ai été en consultation constante avec des représentants du gouvernement ukrainien, la Fédération hongroise de football (MLSZ), l’ambassade et mes collègues afin de m’assurer que toutes les parties impliquées agissaient dans leurs sphères respectives pour résoudre la situation. Le sport doit être une affaire de performance, de communauté et de respect. Je remercie les deux associations nationales pour leur coopération. »



