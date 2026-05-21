Millwall et Wrexham envisagent des poursuites judiciaires après l'exclusion de Southampton des barrages du Championship, alors que l'affaire « Spygate » continue d'alimenter la polémique

Dans un rebondissement spectaculaire de l’affaire « Spygate », Millwall et Wrexham envisagent désormais d’intenter une action en justice suite à l’exclusion confirmée de Southampton de la finale des barrages du Championship. Selon The Guardian, les deux clubs attendent actuellement les motifs écrits de la commission disciplinaire indépendante avant de décider de la suite à donner, estimant qu’ils pourraient disposer de bases solides pour réclamer des dommages-intérêts substantiels.

Rappelons que les Saints ont été exclus des barrages après avoir reconnu avoir espionné Middlesbrough avant leur demi-finale. Boro a depuis été réintégré pour affronter Hull City en finale à Wembley, tandis que d’autres formations de la division estiment avoir subi un préjudice lié à cette atteinte à l’intégrité de la compétition.







