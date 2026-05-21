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Millwall et Wrexham envisagent des poursuites judiciaires après l'exclusion de Southampton des barrages du Championship, alors que l'affaire « Spygate » continue d'alimenter la polémique
Une tempête juridique se profile en Championship.
Dans un rebondissement spectaculaire de l’affaire « Spygate », Millwall et Wrexham envisagent désormais d’intenter une action en justice suite à l’exclusion confirmée de Southampton de la finale des barrages du Championship. Selon The Guardian, les deux clubs attendent actuellement les motifs écrits de la commission disciplinaire indépendante avant de décider de la suite à donner, estimant qu’ils pourraient disposer de bases solides pour réclamer des dommages-intérêts substantiels.
Rappelons que les Saints ont été exclus des barrages après avoir reconnu avoir espionné Middlesbrough avant leur demi-finale. Boro a depuis été réintégré pour affronter Hull City en finale à Wembley, tandis que d’autres formations de la division estiment avoir subi un préjudice lié à cette atteinte à l’intégrité de la compétition.
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Appels à une remise à zéro totale des barrages
Cette situation a poussé plusieurs personnalités de premier plan au sein des clubs à exprimer leur frustration quant à la gestion du processus de remplacement par l’EFL. L’attaquant de Wrexham, Josh Windass, s’est montré particulièrement virulent, estimant que l’ensemble du tournoi de promotion aurait dû être relancé pour inclure les équipes classées juste derrière les six premières, une fois la déduction de points infligée à Southampton prise en compte.
Exprimant sa perplexité sur les réseaux sociaux, l’attaquant de Wrexham a déclaré : « Cette histoire avec Southampton est l’une des plus folles que j’ai vues. Mais pourquoi les barrages ne reprennent-ils pas avec les quatre autres équipes ? Boro contre Hull aurait été la demi-finale !! Je ne comprends pas. »
Les espoirs de montée directe de Hull City
Alors que Millwall et Wrexham discutent indemnisation, Acun Ilicali, le propriétaire de Hull City, va plus loin : son club ne devrait même pas avoir à jouer la finale. « Dans des circonstances normales, deux équipes atteignent la finale et l’une est disqualifiée, explique-t-il. Nos avocats estiment que nous devrions être promus directement en Premier League, mais ils examinent encore la question. Nous ne pouvons rien affirmer de définitif. La situation est un peu confuse. »
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Incertitude au sein de l’encadrement et déception chez les joueurs
À Southampton, le désarroi règne : le club écope d’une pénalité de quatre points pour la saison prochaine, en plus d’une interdiction de montée. La relation entre l’équipe et l’entraîneur Tonda Eckert est au bord de la rupture, plusieurs joueurs estimant que leurs efforts ont été anéantis par l’affaire du « Spygate ». Le milieu Leo Scienza parle d’une situation « déchirante » pour des supporters qui « méritaient mieux ».
La FA devrait ouvrir sa propre enquête sur les personnes impliquées, ce qui pourrait entraîner de nouvelles interdictions et poursuites. Alors que les menaces juridiques de Millwall et Wrexham planent sur Wembley, le Championship se retrouve en proie à une véritable guerre civile. Avec 200 millions de livres sterling en jeu, la bataille pour la promotion se livre désormais aussi bien sur le terrain que dans les salles d’audience de la Haute Cour.