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Millie Bright prend sa retraite ! La capitaine de Chelsea et ancienne star des Lionesses raccroche les crampons avec effet immédiat, après une carrière de 17 ans couronnée de succès
Une carrière prestigieuse : l’aventure de Bright à Chelsea touche à sa fin
Recrutée fin 2014 chez les Doncaster Rovers Belles à seulement 21 ans, Bright s’est immédiatement imposée comme l’une des meilleures signatures de l’ère Emma Hayes. Indispensable, elle a contribué au premier grand succès des Blues en 2015 : la FA Cup, suivi du titre en WSL. Dès lors, elle ne s’est jamais retournée, progressant constamment au fur et à mesure que le club consolidait sa suprématie sur le football féminin anglais.
Entre 2020 et 2025, Chelsea enchaîne six titres de champion consécutifs et décroche sept des douze coupes nationales mises en jeu, tout en atteignant trois autres finales. Elle a été l’une des pièces maîtresses de l’équipe lors de la première finale de Ligue des champions féminine, du premier triplé historique et de la saison nationale 2023–2024 bouclée sans la moindre défaite, avec la WSL, la FA Cup et la Coupe de la Ligue au palmarès. Au total, elle a été nommée quatre fois dans l’équipe de l’année de la PFA et deux fois dans le FIFPRO World XI.
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Absent depuis février, l’icône Bright devrait connaître une fin de carrière difficile.
Cette saison, la concurrence a été féroce. Bright a parfois peiné à s’imposer au sein d’un effectif de défenseuses centrales particulièrement profond : l’arrivée de Naomi Girma en janvier dernier, l’impact de la jeune Veerle Buurman de retour de prêt aux Pays-Bas et le come-back de Kadeisha Buchanan après une longue convalescence suite à une rupture des ligaments croisés.
Plus récemment, une blessure à la cheville l’a contrainte à quitter le terrain en boitant lors de la victoire contre Tottenham début février ; il s’agissait de sa 314e et dernière apparition pour le club, sa retraite prenant effet immédiatement.
Un nouveau chapitre s’ouvre pour Bright, qui va endosser deux nouvelles fonctions au sein de Chelsea.
À propos de sa décision de prendre sa retraite, Bright a déclaré : « Représenter Chelsea ces douze dernières années a été tout pour moi, mais je suis désormais prête à dire adieu au football. J’ai donné tout ce que je pouvais, et je n’ai jamais voulu me battre pour un autre maillot. Le moment est venu, et je suis prête à entrer dans une nouvelle ère. Je serai toujours Chelsea, mais d’une manière différente. »
Elle s’apprête désormais à endosser deux nouveaux rôles au sein des Blues : administratrice de la fondation du club et ambassadrice. Dans un communiqué, le club a indiqué que sa mission d’administration lui permettrait de « poursuivre le travail passionné au service des autres qu’elle a entamé sur les terrains ».
Dans une lettre ouverte aux supporters, elle a ajouté : « Ce club représente tout pour moi. Pendant ma carrière et dans ma vie, Chelsea a été ma raison de me lever chaque jour et de surmonter les moments difficiles pour retrouver les instants de bonheur. Je dois tout à ce club : les personnes que j’ai rencontrées, les amis que j’ai gagnés et, bien sûr, les souvenirs.
« Je peux emporter ces souvenirs chez moi et, quand j’aurai des enfants, leur raconter ma carrière, leur montrer les photos et les trophées. C’est le plus beau des cadeaux. Je n’avais rien prévu de tout cela pour ces 12 dernières années. Je ne m’attendais même pas à devenir footballeuse, encore moins à être pro, à jouer pour l’un des plus grands clubs du monde et à soulever tous ces trophées ensemble. »
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Une occasion de lui dire au revoir : Bright sera mis à l’honneur à Stamford Bridge.
Chelsea rendra hommage à la contribution de Bright avant la dernière journée de WSL, qui verra le club affronter Manchester United à Stamford Bridge le 16 mai.
La défenseure centrale, retraitée internationale depuis le début de cette saison après 88 sélections et un titre de championne d’Europe 2022, devrait également être honorée par l’Angleterre en temps voulu. Si la Fédération anglaise de football n’a pas encore dévoilé les modalités de cette célébration, les supporters des Lionesses pourront eux aussi rendre hommage à la carrière de Bright lors d’un prochain match à domicile.
« Nous avons hâte de l’accueillir prochainement à domicile pour saluer sa contribution exceptionnelle à notre sport », a déclaré mercredi la sélectionneuse des Lionesses, Sarina Wiegman, en réaction à l’annonce de Bright. « Je lui souhaite tout le meilleur pour la suite. »