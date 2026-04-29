Millie Bright prend sa retraite ! La capitaine de Chelsea et ancienne star des Lionesses raccroche les crampons avec effet immédiat, après une carrière de 17 ans couronnée de succès

À propos de sa décision de prendre sa retraite, Bright a déclaré : « Représenter Chelsea ces douze dernières années a été tout pour moi, mais je suis désormais prête à dire adieu au football. J’ai donné tout ce que je pouvais, et je n’ai jamais voulu me battre pour un autre maillot. Le moment est venu, et je suis prête à entrer dans une nouvelle ère. Je serai toujours Chelsea, mais d’une manière différente. »

Elle s’apprête désormais à endosser deux nouveaux rôles au sein des Blues : administratrice de la fondation du club et ambassadrice. Dans un communiqué, le club a indiqué que sa mission d’administration lui permettrait de « poursuivre le travail passionné au service des autres qu’elle a entamé sur les terrains ».

Dans une lettre ouverte aux supporters, elle a ajouté : « Ce club représente tout pour moi. Pendant ma carrière et dans ma vie, Chelsea a été ma raison de me lever chaque jour et de surmonter les moments difficiles pour retrouver les instants de bonheur. Je dois tout à ce club : les personnes que j’ai rencontrées, les amis que j’ai gagnés et, bien sûr, les souvenirs.

« Je peux emporter ces souvenirs chez moi et, quand j’aurai des enfants, leur raconter ma carrière, leur montrer les photos et les trophées. C’est le plus beau des cadeaux. Je n’avais rien prévu de tout cela pour ces 12 dernières années. Je ne m’attendais même pas à devenir footballeuse, encore moins à être pro, à jouer pour l’un des plus grands clubs du monde et à soulever tous ces trophées ensemble. »