Nicolo Zaniolo fait un clin d’œil au Milan. Depuis quelque temps déjà, et indépendamment de l’épilogue de son aventure à l’Udinese malgré les tensions récentes, le milieu offensif ligure nourrit un souhait clair : revêtir le maillot rossonero la saison prochaine. C’est pourquoi son agent, Claudio Vigorelli, s’est activé pour entamer des négociations avec le club lombard. Mardi dernier, il a rencontré Hendrik Almastadt pour lui exposer les conditions du transfert : un salaire de 2,5 M€ nets par saison et une indemnité de 15 à 20 M€ à verser à l’Udinese. Pour l’instant, le Milan ne semble pas disposé à entamer la « mission Zaniolo ».
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Milan : Zaniolo a été proposé par son agent. Voici pourquoi il serait le bon choix pour Amorim
POURQUOI OUI
Après avoir investi plus de 100 millions d’euros pour recruter Goncalo Ramos et Gila, le Milan s’est accordé un temps d’analyse sur le marché des départs et sur les joueurs présents lors de la première phase du stage dirigé par Amorim. L’équipe stratégique du mercato a identifié les priorités : un défenseur central, un milieu axial, un milieu excentré, un meneur de jeu droit et, éventuellement, un remplaçant pour Ramos.
Zaniolo représente une option séduisante pour animer le couloir droit : gaucher, il a l’habitude d’inverser son pied dominant pour se projeter depuis l’axe, conformément aux desiderata d’Amorim. L’ancien Romain apporterait sa puissance physique, aujourd’hui absente chez les milieux offensifs rossoneri, ainsi qu’une dose d’imprévisibilité bienvenue. Son passage à l’Udinese, en province, a favorisé sa maturation. À 27 ans, il est au sommet de sa carrière et a apporté une contribution offensive notable la saison dernière, avec 5 buts et 6 passes décisives, tout en améliorant son jeu défensif. Sans oublier qu’il est italien, un atout non négligeable pour les questions de liste.
LES INTERROGATIONS AUTOUR DU MILAN
La saga Zaniolo-Milan, ponctuée de longues négociations et d’un transfert avorté à la dernière minute en 2023, reste animée par une flamme toujours vive chez le joueur. Aujourd’hui, le club rossonero se montre plus prudent non pas pour des raisons sportives, mais en raison de doutes persistants sur la régularité mentale d’un des plus grands talents italiens des vingt dernières années. Son agent mène donc un double jeu : d’un côté, il négocie la résiliation du contrat avec l’Udinese, car le certificat médical ne pourra pas éternellement suffire et le joueur risque de se retrouver hors effectif ; de l’autre, il garde vivante l’option Milan, convaincu que le scénario peut évoluer d’ici quelques semaines.
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