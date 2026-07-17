Milan : Zaniolo a été proposé par son agent. Voici pourquoi il serait le bon choix pour Amorim

Après avoir investi plus de 100 millions d’euros pour recruter Goncalo Ramos et Gila, le Milan s’est accordé un temps d’analyse sur le marché des départs et sur les joueurs présents lors de la première phase du stage dirigé par Amorim. L’équipe stratégique du mercato a identifié les priorités : un défenseur central, un milieu axial, un milieu excentré, un meneur de jeu droit et, éventuellement, un remplaçant pour Ramos.





Zaniolo représente une option séduisante pour animer le couloir droit : gaucher, il a l’habitude d’inverser son pied dominant pour se projeter depuis l’axe, conformément aux desiderata d’Amorim. L’ancien Romain apporterait sa puissance physique, aujourd’hui absente chez les milieux offensifs rossoneri, ainsi qu’une dose d’imprévisibilité bienvenue. Son passage à l’Udinese, en province, a favorisé sa maturation. À 27 ans, il est au sommet de sa carrière et a apporté une contribution offensive notable la saison dernière, avec 5 buts et 6 passes décisives, tout en améliorant son jeu défensif. Sans oublier qu’il est italien, un atout non négligeable pour les questions de liste.