Yunus Musah pourrait rester en Serie A la saison prochaine, mais pas forcément sous les couleurs du Milan AC. Le milieu de terrain américain, qui n’a pas participé à la Coupe du monde en raison d’une saison en demi-teinte (27 apparitions, dont seulement 9 comme titulaire et 2 buts toutes compétitions confondues), est de retour à Milanello après son prêt à l’Atalanta, mais son avenir chez les Rossoneri n’est pas acquis après le 1^(er) septembre. Avant de valider son départ, Amorim veut d’abord le voir à l’entraînement et le tester lors d’un match amical (le Milan affrontera le Celtic à Glasgow le samedi 25 juillet). Un départ reste donc une option crédible, surtout si des fonds doivent être dégagés pour être réinvestis sur le marché des transferts.
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Milan : Yunus Musah intéresse la Lazio. C’est une demande expresse de Gattuso, et une offre a déjà été transmise
LA PROPOSITION DE LA LAZIO
Selon *La Gazzetta dello Sport*, l'ancien joueur de Valence suscite un vif intérêt de la part de la Lazio de Gennaro Gattuso, qui le connaît depuis son passage au sein du club espagnol. Musah plaît car c'est un joueur polyvalent au milieu de terrain, capable d'évoluer à tous les postes. Leeds et Ipswich s’intéressent aussi au joueur, mais la Lazio est la seule club à avoir formulé une proposition : 2 millions d’euros pour un prêt payant, plus une option d’achat de 18 millions. Cette option ne peut pas être obligatoire, car la Lazio ne peut actuellement pas s’engager sur le long terme. Le Milan espère tirer profit de ce transfert, mais n’a pour l’instant pas rejeté l’offre laziale.
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