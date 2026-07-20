Selon *La Gazzetta dello Sport*, l'ancien joueur de Valence suscite un vif intérêt de la part de la Lazio de Gennaro Gattuso, qui le connaît depuis son passage au sein du club espagnol. Musah plaît car c'est un joueur polyvalent au milieu de terrain, capable d'évoluer à tous les postes. Leeds et Ipswich s’intéressent aussi au joueur, mais la Lazio est la seule club à avoir formulé une proposition : 2 millions d’euros pour un prêt payant, plus une option d’achat de 18 millions. Cette option ne peut pas être obligatoire, car la Lazio ne peut actuellement pas s’engager sur le long terme. Le Milan espère tirer profit de ce transfert, mais n’a pour l’instant pas rejeté l’offre laziale.