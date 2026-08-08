Amorim avait déjà été assez clair lors de la conférence de presse de veille de Milan-Chelsea : l’effectif est trop fourni et la semaine prochaine sera celle des choix définitifs. En clair : je communiquerai aux joueurs qui fera ou non partie du projet. En réalité, il l’a déjà fait samedi en écartant à la fois Tomori et Fofana : malgré la valse des changements en seconde période, le défenseur anglais et le milieu de terrain anglais sont restés à regarder depuis le banc. Le message envoyé par le technicien portugais est clair : tous deux devront se trouver un nouveau point de chute. Ou mieux encore, ce sera le Milan qui s’en chargera.
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Milan : voilà les deux premiers recalés d’Amorim, zéro minute pour Fofana et Tomori, où peuvent-ils aller et combien l’AC Milan peut encaisser
15 MILLIONS POUR TOMORI
Le départ de Tomori pourrait être utile pour libérer de la place en défense : Amorim veut un leader, un joueur fort dans la relance depuis l’arrière et doté d’une excellente expérience internationale. L’AC Milan valorise le défenseur anglais à pas moins de 15 millions d’euros et parlera bientôt avec son agent pour trouver une solution sur le marché. Coventry et Newcastle avaient pris des renseignements, la Juventus l’observe comme plan B à Lucumi, mais attention à de nouveaux appels de l’étranger.
20 MILLIONS POUR FOFANA
Concernant le dossier Fofana, cette décision aussi tranchée a été prise ces derniers jours par Amorim et son staff. Pour l’ancien de Monaco, Almastadt part d’une évaluation qui ne doit pas être inférieure à 20 millions d’euros,Crystal Palace mène une délégation de clubs anglais très intéressés par le Français. Attention aussi à Marseille en cas de départ de Hojbjerg vers Newscastle. Le Milan accélère sur le marché des départs...
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