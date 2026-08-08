Amorim avait déjà été assez clair lors de la conférence de presse de veille de Milan-Chelsea : l’effectif est trop fourni et la semaine prochaine sera celle des choix définitifs. En clair : je communiquerai aux joueurs qui fera ou non partie du projet. En réalité, il l’a déjà fait samedi en écartant à la fois Tomori et Fofana : malgré la valse des changements en seconde période, le défenseur anglais et le milieu de terrain anglais sont restés à regarder depuis le banc. Le message envoyé par le technicien portugais est clair : tous deux devront se trouver un nouveau point de chute. Ou mieux encore, ce sera le Milan qui s’en chargera.