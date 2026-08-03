Milan : voici pourquoi Ibrahimovic est resté silencieux sur les réseaux sociaux au sujet de Baresi et pourquoi il sera probablement absent aux funérailles

Zlatan Ibrahimovic ne sera pas présent aux funérailles de Franco Baresi qui se tiendront demain, à 11 heures, à Sant’Ambrogio, sauf revirement de dernière minute. L’absence d’un message de sa part sur les réseaux sociaux pour rendre hommage à l’historique capitaine de l’AC Milan a suscité plusieurs polémiques ces dernières heures et Milannews.it a expliqué la raison de ce choix, rappelant qu’il en avait été de même lors des décès de Mino Raiola et de Silvio Berlusconi.





On peut lire sur Milannews.it : « Zlatan, après la mort de son frère aîné Sapko, emporté par une leucémie en 2014, a entrepris un cheminement très personnel en ce qui concerne le deuil. À rebours total du personnage public, du témoin, du dirigeant, il y a l’homme Ibra et sa manière d’aborder ces situations. Nous sommes absolument d’accord sur le fait que pour Franco Baresi, pour ce qu’il représente pour l’AC Milan, Zlatan aurait probablement dû/pu faire une exception à la règle, mais selon toute probabilité il ne le fera pas.

Dans la basilique Sant’Ambrogio, la même où avait été honoré l’un des grands capitaines de l’histoire de l’AC Milan, à savoir Cesare Maldini, seront présents de nombreux anciens coéquipiers et amis de Kaiser Franz, le club avec ses employés et son propriétaire Gerry Cardinale mais aussi les institutions de la ville de Milan, avec en tête le maire Giuseppe Sala. »