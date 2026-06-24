Tout est une question de rêves. D’un côté, Ruben Amorim vise haut et aimerait le reprendre sous ses ordres ; de l’autre, FranciscoTrincão serait ravi de retravailler avec un entraîneur qu’il estime, au sein d’un club au charme indéniable. Né en 1999, il fut l’un des atouts majeurs du Sporting CP, cette équipe « merveilleuse » d’Amorim qui a surpris en remportant le titre malgré la concurrence de Porto et Benfica. Actuellement, l’international portugais, qui participe à la Coupe du monde, est cité parmi les cibles du Milan AC. L’avenir dira si ce scénario se concrétisera.
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Milan : voici le coût de la recrue Trincao : Amorim l'a déjà entraîné au Sporting Lisbonne
UNE SAISON RICHES EN ENJEUX
Malgré des performances d’équipe en deçà des saisons précédentes dans le championnat portugais, Francisco Trincão a confirmé son statut de l’un des meilleurs ailiers offensifs, alignant 54 matchs, 13 buts et 18 passes décisives. Des statistiques qui illustrent une maturité technique et tactique affirmée et lui ont valu d’être convoqué par le sélectionneur portugais Roberto Martínez pour la Coupe du monde sous les couleurs du Portugal.
Quel est le coût ?
À 21 ans, Trincao semblait prêt à prendre son envol avec son transfert, pour 31 millions d'euros, à Barcelone, mais l'expérience ne s'est pas avérée entièrement positive. Aujourd'hui, Francisco est un joueur différent, assurément prêt et conscient de ses capacités. Le Corriere dello Sport confirme l'estimation d'environ 40 millions d'euros révélée par notre rédaction ces derniers jours.