Milan : voici le coût de la recrue Trincao : Amorim l'a déjà entraîné au Sporting Lisbonne

Tout est une question de rêves. D’un côté, Ruben Amorim vise haut et aimerait le reprendre sous ses ordres ; de l’autre, FranciscoTrincão serait ravi de retravailler avec un entraîneur qu’il estime, au sein d’un club au charme indéniable. Né en 1999, il fut l’un des atouts majeurs du Sporting CP, cette équipe « merveilleuse » d’Amorim qui a surpris en remportant le titre malgré la concurrence de Porto et Benfica. Actuellement, l’international portugais, qui participe à la Coupe du monde, est cité parmi les cibles du Milan AC. L’avenir dira si ce scénario se concrétisera.