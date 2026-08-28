Quelques notes et commentaires en vrac pour le Milan, qui a terminé en exultant sous la Curva Sud. Maignan a touché le ballon une fois avec les mains : suffisant pour détourner une occasion en première période. Gila a été attentif, comme d’habitude, en limitant plus que d’ordinaire certaines initiatives un peu plus téméraires. De Winter a lui aussi fait le travail, et ce n’était pas rien pour réparer quelques ballons glissés dans la profondeur. Ainsi, les initiatives venues de derrière ont été signées Pavlovic, repoussé par le gardien Stankovic sur l’occasion la plus nette à la demi-heure de jeu.





Au milieu, Chuku est apparu par intermittence, peu allumé et souvent éteint, même si son sauvetage opportun sur une percée malicieuse de Venise n’est pas passé inaperçu. L’autre « récupéré » parmi les ex-bannis de l’an dernier, à savoir Musah, a proposé beaucoup de volume et autant d’imprécision, un pas en arrière dans la progression qui semblait engagée, bien mieux, dimanche dernier à Turin. Il est vrai qu’au début de la seconde période, il a touché la barre transversale, mais cela a davantage ressemblé à un but raté qu’à un coup du sort. Modric aussi a été ordinaire, mais assez terne, mal à l’aise dans les fulgurances d’un match parfois frénétique. À gauche, pas d’éclair pour Bartesaghi, un peu scolaire à vrai dire, mais au moins providentiel sur un sauvetage défensif au second poteau devant un Maignan lobé, alors qu’on en était encore à 0-0.





Devant, Loftus-Cheek : double nom de famille mais à moitié inachevé. Il a le physique, la puissance, la course. Autant de qualités qu’on devine toujours et qu’on voit presque jamais. Cisse a été meilleur, mais encore aussi volontaire que tendre. Le garçon sait y faire (présent) et il y arrivera (futur) : la différence des temps verbaux signifie qu’on ne peut pas exiger la régularité d’un vétéran, du moins à un certain niveau. En revanche, le niveau d’attente est très élevé pour Gonçalo Ramos, aussi à cause du prix, plus de 70 millions, qui pèse sur chaque ballon touché ou effleuré, de la tête ou du pied. Après avoir laissé beaucoup à désirer, l’attaquant portugais s’est débloqué sur l’occasion la plus délicate et difficile, celle qui a servi à débloquer le résultat. À partir de là, tout le monde a oublié quelques erreurs grossières commises en première période. Et ainsi, Gonçalo est devenu tout simplement GOLçalo.





Une chose est sûre, le Milan a changé quand Amorim a procédé aux changements. Exactement comme à Turin, Rabiot a changé l’animation et Saelemaekers le match. Le Belge a trouvé Ramos pour l’ouverture du score et lancé Jashari (bien entré lui aussi) pour le but du break. Au final, le Milan a terminé avec un San Siro en fête. Rêver est permis. Se faire des illusions, non. Mais dans une semaine, ce sera déjà le match de vérité contre la Juventus. Et là, on verra.