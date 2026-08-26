Le signal, clair, était arrivé dimanche dernier : Pietro Terracciano n’était pas sur le banc lors de Torino-Milan. L’expérimenté gardien, ancien de la Fiorentina, s’est entretenu avec l’AC Milan ces derniers jours et, à l’issue de cet échange, la décision commune a été prise de mettre fin à leur relation dans les prochains jours, malgré un contrat en cours jusqu’en 2026. D’un côté, le désir de retrouver un temps de jeu régulier ; de l’autre, la ligne de l’AC Milan, qui veut valoriser les jeunes gardiens présents dans son effectif.