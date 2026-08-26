Le signal, clair, était arrivé dimanche dernier : Pietro Terracciano n’était pas sur le banc lors de Torino-Milan. L’expérimenté gardien, ancien de la Fiorentina, s’est entretenu avec l’AC Milan ces derniers jours et, à l’issue de cet échange, la décision commune a été prise de mettre fin à leur relation dans les prochains jours, malgré un contrat en cours jusqu’en 2026. D’un côté, le désir de retrouver un temps de jeu régulier ; de l’autre, la ligne de l’AC Milan, qui veut valoriser les jeunes gardiens présents dans son effectif.
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Milan valide l’option jeunesse pour son poste de gardien : Terracciano proche de Monza, Torriani promu. Voici qui sera le troisième gardien
Terracciano a Monza en vue
L’agent de Terracciano travaille depuis plusieurs jours pour trouver la meilleure solution possible pour son client. Une fois l’option Juventus écartée (qui a pris Grabara comme deuxième gardien), Pastorello a réactivé les contacts avec Monza, qui recherche désespérément un gardien fiable à offrir au coach Juric. Dans les prochaines heures, un sommet est prévu, au cours duquel les parties tenteront de sceller l’accord définitif.
TORRIANI promu
Le choix de miser sur Torriani comme gardien numéro deux derrière Maignan est intervenu avant celui de mettre Terracciano sur le marché. Le club milanais croit beaucoup en Torriani et a programmé une étape suivante dans sa carrière. Un signal clair envoyé aussi sur le marché des transferts : plusieurs demandes étaient arrivées au mois de juin, mais l’AC Milan a toujours opposé une fin de non-recevoir.
Le choix entre Pittarella
Le 18 août, l’AC Milan a officialisé la prolongation du contrat de Léo-Paul Bouyer, gardien français né en 2008, qui jouera sa place de troisième gardien avec Matteo Pittarella, actuellement devant dans la hiérarchie de Ruben Amorim.
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