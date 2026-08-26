Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
Goal.com
En direct€50
Liverpool FC v AC Milan Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

Traduit par

Milan valide l’option jeunesse pour son poste de gardien : Terracciano proche de Monza, Torriani promu. Voici qui sera le troisième gardien

Milan AC
Monza

Pietro Terracciano, forfait pour la 1re journée contre le Torino, se dirige vers un départ de l’AC Milan à un an de la fin de son contrat

Le signal, clair, était arrivé dimanche dernier : Pietro Terracciano n’était pas sur le banc lors de Torino-Milan. L’expérimenté gardien, ancien de la Fiorentina, s’est entretenu avec l’AC Milan ces derniers jours et, à l’issue de cet échange, la décision commune a été prise de mettre fin à leur relation dans les prochains jours, malgré un contrat en cours jusqu’en 2026. D’un côté, le désir de retrouver un temps de jeu régulier ; de l’autre, la ligne de l’AC Milan, qui veut valoriser les jeunes gardiens présents dans son effectif.

  • Terracciano a Monza en vue

    L’agent de Terracciano travaille depuis plusieurs jours pour trouver la meilleure solution possible pour son client. Une fois l’option Juventus écartée (qui a pris Grabara comme deuxième gardien), Pastorello a réactivé les contacts avec Monza, qui recherche désespérément un gardien fiable à offrir au coach Juric. Dans les prochaines heures, un sommet est prévu, au cours duquel les parties tenteront de sceller l’accord définitif.

    • Publicité

  • TORRIANI promu

    Le choix de miser sur Torriani comme gardien numéro deux derrière Maignan est intervenu avant celui de mettre Terracciano sur le marché. Le club milanais croit beaucoup en Torriani et a programmé une étape suivante dans sa carrière. Un signal clair envoyé aussi sur le marché des transferts : plusieurs demandes étaient arrivées au mois de juin, mais l’AC Milan a toujours opposé une fin de non-recevoir.

  • Le choix entre Pittarella

    Le 18 août, l’AC Milan a officialisé la prolongation du contrat de Léo-Paul Bouyer, gardien français né en 2008, qui jouera sa place de troisième gardien avec Matteo Pittarella, actuellement devant dans la hiérarchie de Ruben Amorim.

    • VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

    Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

    Suivez GOAL sur Google
Serie A
Milan AC crest
Milan AC
MIL
Venezia crest
Venezia
VEN
Serie A
Monza crest
Monza
MON
Udinese crest
Udinese
UDI