Milan : une ligne d'attaque au complet contre Naples ? Du retour de Leao à l'envie de Gimenez, ce qui transparaît des choix d'Allegri

L'occasion que Massimiliano Allegri attendait semble être sur le point de se concrétiser. Si toute l'attention de la nation est tournée vers l'équipe d'Italie de Gennaro Gattuso – qui attend la finale des barrages contre la Bosnie pour savoir si, enfin, après 12 ans, les Azzurri parviendront à se qualifier pour la phase finale de laCoupe du monde –, il ne faut pas oublier qu'à la fin de la trêve, la Serie A s'apprête à vivre l'une des journées les plus décisives de cette fin de saison : le jour de Pâques sera consacré au grand match entre l'Inter et la Roma, tandis que le lendemain – le lundi de Pâques – toute l'attention se portera sur le stade Diego Armando Maradona pour le grand duel entre Naples et Milan.

Du côté des Rossoneri, la concentration de l'entraîneur de Livourne est déjà à son maximum, sachant qu'il s'agira d'un match décisif pour la course à la Ligue des champions et qu'il permettra de déterminer définitivement qui sera le véritable rival de l'Inter sur le long chemin qui mène encore à l'attribution du Scudetto.

Allegri pourra toutefois compter sur une arme pour ce super-match en Campanie qu’il n’a encore jamais pu utiliser de toute la saison.