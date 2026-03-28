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Gabriele Stragapede

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Milan : une ligne d'attaque au complet contre Naples ? Du retour de Leao à l'envie de Gimenez, ce qui transparaît des choix d'Allegri

AC Milan
SSC Naples vs AC Milan
SSC Naples
Serie A
M. Allegri
R. Leao
C. Nkunku
S. Gimenez
Niclas Füllkrug
C. Pulisic

Pour la première fois de la saison, l'entraîneur des Rossoneri aura l'occasion de disposer d'un effectif complet en attaque.

L'occasion que Massimiliano Allegri attendait semble être sur le point de se concrétiser. Si toute l'attention de la nation est tournée vers l'équipe d'Italie de Gennaro Gattuso – qui attend la finale des barrages contre la Bosnie pour savoir si, enfin, après 12 ans, les Azzurri parviendront à se qualifier pour la phase finale de laCoupe du monde –, il ne faut pas oublier qu'à la fin de la trêve, la Serie A s'apprête à vivre l'une des journées les plus décisives de cette fin de saison : le jour de Pâques sera consacré au grand match entre l'Inter et la Roma, tandis que le lendemain – le lundi de Pâques – toute l'attention se portera sur le stade Diego Armando Maradona pour le grand duel entre Naples et Milan.

Du côté des Rossoneri, la concentration de l'entraîneur de Livourne est déjà à son maximum, sachant qu'il s'agira d'un match décisif pour la course à la Ligue des champions et qu'il permettra de déterminer définitivement qui sera le véritable rival de l'Inter sur le long chemin qui mène encore à l'attribution du Scudetto.

Allegri pourra toutefois compter sur une arme pour ce super-match en Campanie qu’il n’a encore jamais pu utiliser de toute la saison.

  • UNE ATTAQUE À TOUT VA ?

    Pour la première fois de toute la saison, le Milan pourrait en effet compter sur l'ensemble de son secteur offensif au complet : Leao, Gimenez, Pulisic, Nkunku et Fullkrug. Grâce à l'arrivée en janvier du numéro 9 allemand – dont l'avenir semble loin de Milan – et à la longue blessure qui a tenu le numéro 7 mexicain à l'écart des terrains, l'entraîneur milanais pourra désormais, à la reprise des entraînements à Milanello prévue ce mercredi, disposer de tous ses attaquants, ce qui permettra à Allegri de choisir à qui confier les deux places de titulaire dans son 3-5-2 (à moins d'un revirement tactique vers un 4-3-3 dès le coup d'envoi) lors du match délicat à Naples.

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  • LEAO À L'ŒUVRE POUR ÊTRE PRÉSENT

    Mais procédons étape par étape et prenons les choses dans l'ordre.

    Le premier point, sans doute le plus épineux, concerne l'état de santé de Rafael Leão. Après avoir consulté un spécialiste au Portugal, le numéro 10 portugais s'est envolé à nouveau vers son pays natal pour suivre un programme de rééducation personnalisé et précis, accompagné de quelques préparateurs physiques, dans le but de retrouver 100 % de ses capacités le plus vite possible et d'être prêt pour le match à Naples après avoir manqué la dernière rencontre à domicile, à San Siro, contre Turin.

    L'attaquant portugais, tourmenté depuis des mois par une gêne à l'adducteur droit et une pubalgie, a vraiment serré les dents pour se rendre utile à la cause rossonera et la trêve internationale – durant laquelle il a été écarté de la sélection portugaise, car physiquement incapable de disputer un match – lui a permis de profiter d'une courte pause pour recharger ses batteries, surmonter tous ses problèmes physiques et se donner à fond pour cette fin de saison avec le Milan.

    Le club de la Via Aldo Rossi suit son joueur à distance et l'attend, comme prévu, à la reprise des entraînements mercredi après-midi – compte tenu des trois jours de repos accordés par Allegri – à Milanello. Tout dépendra de la semaine prochaine, mais si la récupération se passe bien, Leao sera candidat pour une place de titulaire dès le coup d'envoi au stade Maradona ; dans le cas contraire, sa présence restera incertaine jusqu'au dernier moment.

    On procédera avec prudence, mais toutes les parties espèrent se retrouver pour envoyer un signal clair au championnat, à la fin de la saison et à un avenir qui se veut encore aux couleurs rossoneri, en reprenant les premières discussions pour renouveler ce contrat qui expire le 30 juin 2028.

  • L'OCCASION POUR GIMENEZ

    Pour Allegri, pouvoir compter sur un effectif complet en attaque dépend aussi de la condition physique et de l'état d'avancement de la convalescence de Santiago Gimenez. « El Bebote », qui a fait son retour sur le terrain pendant quelques minutes contre Turin après avoir définitivement surmonté les problèmes à la cheville qui l'avaient contraint à se faire opérer et à rester éloigné des terrains pendant des mois, veut retrouver sa place au Milan et se présenter à 100 % pour la Coupe du monde à domicile.

    De bonnes vibrations se dégagent de tout l'environnement rossonero et le Mexicain sera certainement convoqué pour le match contre Naples. À son sujet, l'entraîneur rossonero semble avoir les idées bien claires, des idées qui se sont également développées lors des premiers tests de ces derniers jours – dont un match amical contre le Milan Futuro – au cours desquels l'ancien joueur du Feyenoord a répondu présent et a montré une bonne condition physique.

    Ces prochains jours, à Milanello, il poursuivra son programme d'entraînement pour parvenir à un rétablissement complet et, qui sait, peut-être même pour mettre son entraîneur en difficulté quant aux choix qu'il devra faire pour le match contre les hommes d'Antonio Conte.

  • PULISIC, UN JOUEUR EXCEPTIONNEL, SANS AUCUN DOUTE

    Mais si deux incertitudes devraient se dissiper au cours de la semaine prochaine, Allegri a une certitude bien ancrée dans l'esprit à l'approche du match à Naples : Christian Pulisic. L'attaquant américain – attendu pour le match amical de ce soir contre la Belgique, où évoluent ses coéquipiers Saelemaekers et De Winter – est, selon toute vraisemblance, le seul à être assuré de débuter la rencontre au stade Maradona dès la 1re minute.

    Mais pour l'ancien joueur de Chelsea et du Borussia Dortmund lui-même, le prochain match est une occasion importante à ne pas sous-estimer : à San Siro, contre Turin, il a de nouveau délivré une passe décisive cette saison pour le Milan, mais sa disette de buts dure depuis le début de l'année 2026, son dernier but ayant été inscrit à domicile lors de la victoire 3-0 contre Vérone le 28 décembre.

    Pulisic veut marquer à nouveau et mettre fin à cette période noire marquée par l'absence totale de but, et l'occasion offerte par un grand match comme celui contre Naples est trop belle pour ne pas être saisie.

  • NKUNKU CHERCHE À SE RELANCER, FULLKRUG EN RETRAIT DANS LES CHOIX

    Enfin, en bas du classement, on trouve Cristopher Nkunku et Niclas Fullkrug.

    À l'heure actuelle, les deux joueurs commenceront sur le banc, mais ils pourraient profiter d'une éventuelle absence de Leao pour se disputer une place de titulaire aux côtés de Pulisic. Les deux attaquants sont appelés à envoyer un signal fort en cette fin de saison, avant l'approche d'un mercato qui pourrait voir – presque certainement – le contrat de l'Allemand ne pas être prolongé et le Français figurer sur la liste des départs potentiels.

    Le plan d'Allegri est de les garder comme atouts à jouer en cours de match pour changer de système ou de philosophie tactique, mais beaucoup dépendra de leur condition physique après cette trêve internationale et de l'état dans lequel Leao se présentera au Centre sportif de Carnago.

  • LES CHOIX POSSIBLES

    En substance, quels seront les choix d'Allegri pour le match contre Naples ?

    Il y a essentiellement deux options possibles : si Leao est en forme, il sera titulaire dès la 1re minute aux côtés de Pulisic, reprenant ainsi le schéma tactique utilisé à l'Olimpico contre la Lazio, dans le but d'envoyer un signal fort ; en revanche, si l'état de forme du Portugais ne lui permettait pas d'être titulaire dans le duo offensif, le partenaire de l'Américain serait alors l'un des trois suivants : Gimenez, Nkunku ou Fullkrug, ces deux derniers étant éventuellement favoris par rapport au Mexicain, qui pourrait ne pas encore avoir les 90 minutes dans les jambes.

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