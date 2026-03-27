Un après-midi placé sous le signe du partage et de la joie. Les yeux rayonnants d’une vingtaine de patients, enfants et adolescents âgés de 2 mois à 17 ans, et ceux de Matteo Gabbia, Ruben Loftus-Cheek ainsi que des jeunes joueurs de Milan Futuro, Jacopo Sardo et Filippo Piermarini, qui ont rendu visite aux enfants hospitalisés à l’hôpital Del Ponte de Varèse. Des autographes, des cadeaux et quelques mots échangés avec les jeunes patients, qui ont apprécié cette visite que le Milan organise régulièrement.
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Milan, une délégation rend visite aux jeunes patients : « C'est une belle expérience pour eux, mais aussi pour nous : nous avons pu constater leur force »
LES MOTS DE GABBIA
« Ce sont des enfants dotés d'une force incroyable : ils nous font comprendre ce qui compte vraiment. Ce n'est pas la première fois, nous essayons souvent d'organiser ce genre d'initiatives. C'est beau d'essayer d'apporter un sourire aux enfants et à leurs familles, qui traversent des moments difficiles. Le plus beau, c'est d'avoir le temps de faire connaissance avec ces jeunes, de leur faire comprendre que nous sommes des gens normaux, avec les mêmes peurs et les mêmes préoccupations. Ils nous ont impressionnés par leur force et le sourire qu'ils parviennent à garder. Ils nous font réfléchir : parfois, on se perd dans des problèmes insignifiants », explique Gabbia.
LES DÉCLARATIONS DES JOUNGEURS DE MILAN FUTURO
« Ce fut un moment très émouvant. Il n’est pas facile de faire face à de telles situations, mais voir un sourire après un petit geste, c’est quelque chose qui reste gravé dans la mémoire. Nous espérons pouvoir renouveler cette expérience, car elle nous apporte beaucoup. » Cette visite s’inscrit dans le cadre d’une initiative plus large. Au cours des derniers mois, en effet, le centre de formation du Milan AC a organisé une collecte de jouets et de fonds, en impliquant les jeunes et leurs familles.
Un signal fort, celui du Milan, de proximité avec le territoire.