Milan, une délégation rend visite aux jeunes patients : « C'est une belle expérience pour eux, mais aussi pour nous : nous avons pu constater leur force »

« Ce fut un moment très émouvant. Il n’est pas facile de faire face à de telles situations, mais voir un sourire après un petit geste, c’est quelque chose qui reste gravé dans la mémoire. Nous espérons pouvoir renouveler cette expérience, car elle nous apporte beaucoup. » Cette visite s’inscrit dans le cadre d’une initiative plus large. Au cours des derniers mois, en effet, le centre de formation du Milan AC a organisé une collecte de jouets et de fonds, en impliquant les jeunes et leurs familles.

Un signal fort, celui du Milan, de proximité avec le territoire.