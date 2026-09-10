Bonne nouvelle pour l’AC Milan et pour Ruben Amorim : Matteo Gabbia a repris l’entraînement avec le groupe ce matin. Le joueur formé au club milanais avait été contraint de manquer le dernier match contre la Juventus dimanche dernier en raison d’une blessure à la cheville. Il se dirige vers un retour dans le groupe convoqué pour le rendez-vous de samedi prochain à l’Olimpico contre la Lazio, leader du championnat.