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Matteo Gabbia MilanGetty Images

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Milan, une bonne nouvelle pour Amorim : Gabbia a résolu son problème à la cheville et fonce vers une convocation pour la Lazio

Milan AC

Milan : Gabbia a repris l’entraînement avec le groupe, il se dirige vers une convocation pour le déplacement à Rome contre la Lazio

Bonne nouvelle pour l’AC Milan et pour Ruben Amorim : Matteo Gabbia a repris l’entraînement avec le groupe ce matin. Le joueur formé au club milanais avait été contraint de manquer le dernier match contre la Juventus dimanche dernier en raison d’une blessure à la cheville. Il se dirige vers un retour dans le groupe convoqué pour le rendez-vous de samedi prochain à l’Olimpico contre la Lazio, leader du championnat.

  • Confirmation de De Winter

    Le rapide retrouvailles de Gabbia représentent une excellente nouvelle également en vue du prochain marathon qui attend l’AC Milan, avec 4 matches en 10 jours. Le vice-capitaine milanais sera au mieux disponible sur le banc pour le match contre la Lazio de l’ancien Gattuso, tandis qu’au cœur de la défense l’excellent De Winter sera reconduit avec Gila et Pavlovic à ses côtés.

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