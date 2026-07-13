Christopher Nkunku aborde la saison 2026-2027 avec l’intention de prendre sa revanche. Recrue estivale tardive, l’attaquant français n’avait pas pu participer à la préparation avec le Chelsea et avait rejoint l’AC Milan en retard de condition. Arrivé dans les derniers jours du mercato estival précédent, en retard de préparation physique après avoir manqué la présaison avec Chelsea, l’attaquant né en 1998 a conclu l’exercice avec 7 buts et 3 passes décisives en 32 apparitions en Serie A, mais des statistiques trop irrégulières. Des images circulées sur Internet, le montrant affûté après des séances d’entraînement personnalisées tout au long de l’été, ont immédiatement donné l’impression que l’ancien joueur du Paris Saint-Germain et de Leipzig entend devenir un atout majeur du nouveau Milan de Rubén Amorim.
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Milan, un nouveau départ pour Nkunku : ce qui change avec le passage d'Allegri à Amorim et les nouveaux scénarios sur le marché des transferts
UNE BELLE OCCASION
Oubliant les difficultés rencontrées sur le plan tactique et en termes de régularité sous les ordres de Massimiliano Allegri, Nkunku se positionne pour occuper un rôle bien plus central chez les Rossoneri avec l'arrivée sur le banc de l'ancien entraîneur du Sporting Lisbonne et de Manchester United, qui, dans son schéma 3-4-2-1, intègre et sait mettre en valeur la présence de deux milieux offensifs ambidextres derrière l'avant-centre. Pulisic, qui sort d’un Mondial éprouvant physiquement et mentalement, sans gloire et avec une microfracture du tibia qui le tiendra éloigné des terrains plusieurs semaines, voit donc son compatriote lui ravir provisoirement la vedette. Nkunku dispose ainsi d’une opportunité idéale pour se mettre en évidence, convaincre Amorim durant la préparation estivale et grimper dans la hiérarchie.
Janvier est encore loin
Alors que le Milan AC souhaite renforcer ce secteur du terrain avec un gaucher, et qu’un cadre comme Rafael Leão devrait partir, l’avenir de Christopher Nkunku ne dépendra pas uniquement des offres estivales. En janvier dernier, le joueur né en 1998 était une cible sérieuse du Fenerbaçe, alors entraîné par Domenico Tedesco, son grand admirateur et ancien coach à Leipzig, et le Milan se serait séparé de lui sans trop de regrets si une offre avoisinant les 37 millions d’euros plus des primes, à verser uniquement à l’été 2025, avait été formulée.
QU'EST-CE QUI A CHANGÉ ?
Aujourd’hui, le contexte a radicalement changé : Nkunku sort d’une saison difficile qui lui a coûté sa place à la Coupe du monde, malgré sa présence constante dans le groupe de Didier Deschamps. Pour l’instant, aucun club ne semble prêt à débourser les sommes importantes – l’attaquant perçoit d’ailleurs un salaire de 5 millions d’euros nets plus des primes jusqu’en 2030 – pour un joueur qu’il faut entièrement reconstruire après son passage plus que décevant à Chelsea et sa saison compliquée sous le maillot rossonero. La saison du Milan commence et, pour Nkunku aussi, cette journée peut marquer un nouveau départ.
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