Milan, un nouveau départ pour Nkunku : ce qui change avec le passage d'Allegri à Amorim et les nouveaux scénarios sur le marché des transferts

Oubliant les difficultés rencontrées sur le plan tactique et en termes de régularité sous les ordres de Massimiliano Allegri, Nkunku se positionne pour occuper un rôle bien plus central chez les Rossoneri avec l'arrivée sur le banc de l'ancien entraîneur du Sporting Lisbonne et de Manchester United, qui, dans son schéma 3-4-2-1, intègre et sait mettre en valeur la présence de deux milieux offensifs ambidextres derrière l'avant-centre. Pulisic, qui sort d’un Mondial éprouvant physiquement et mentalement, sans gloire et avec une microfracture du tibia qui le tiendra éloigné des terrains plusieurs semaines, voit donc son compatriote lui ravir provisoirement la vedette. Nkunku dispose ainsi d’une opportunité idéale pour se mettre en évidence, convaincre Amorim durant la préparation estivale et grimper dans la hiérarchie.