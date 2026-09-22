Ruben Amorim peut profiter de la longue trêve pour donner une assise plus solide à ses principes tactiques, qui ont déjà commencé à prendre vie face à Lecce après une première phase un peu attentiste.





Amorim part toujours d’un 3-4-2-1 avec un bloc positionnel dans ses équipes. Il l’a fait au Sporting et, avec moins de résultats, à Manchester United, et les milieux offensifs y ont une importance centrale : le technicien portugais leur laisse de la liberté à condition qu’ils créent du jeu en repiquant dans l’axe.





Dans cette optique, Pulisic représente une évolution plus verticale : il manque donc un milieu offensif gaucher, car Hutchinson peut aider dans les rotations mais n’est pas encore prêt à être titulaire.