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Milan, un milieu offensif gaucher arrive-t-il en janvier ? Les noms ciblés et ce qui filtre sur l’avenir de Hutchinson

Milan AC

Milan, l’effectif est encore en phase de construction : réflexions autour d’un renfort au poste de meneur offensif pour le mercato de janvier

Ruben Amorim peut profiter de la longue trêve pour donner une assise plus solide à ses principes tactiques, qui ont déjà commencé à prendre vie face à Lecce après une première phase un peu attentiste.


Amorim part toujours d’un 3-4-2-1 avec un bloc positionnel dans ses équipes. Il l’a fait au Sporting et, avec moins de résultats, à Manchester United, et les milieux offensifs y ont une importance centrale : le technicien portugais leur laisse de la liberté à condition qu’ils créent du jeu en repiquant dans l’axe.


Dans cette optique, Pulisic représente une évolution plus verticale : il manque donc un milieu offensif gaucher, car Hutchinson peut aider dans les rotations mais n’est pas encore prêt à être titulaire.

  • ENDRICK, LE FAVORI

    Il existe un nom entouré en rouge et tout en haut de la liste de Cardinale et Amorim : il s’agit d’Endrick du Real Madrid. L’international brésilien avait déjà fait l’objet de discussions pendant deux semaines au cours du mois d’août, mais la résistance de Josè Mourinho a éteint dans l’œuf toute velléité de l’AC Milan. Endrick plaît énormément parce qu’il possède des qualités techniques de tout premier ordre, qu’il est gaucher et qu’il peut évoluer aussi bien en soutien de l’attaquant qu’en pointe unique. En résumé, ce serait le coup parfait pour cet AC Milan.


    La faisabilité de l’opération dépend des évaluations du Real Madrid et du choix de Florentino Perez d’ouvrir ou non à un transfert, même à titre temporaire. Dans ce cas, l’AC Milan serait prêt à prendre place à une table où d’autres équipes intéressées sont déjà assises, et parmi elles figure aussi la Roma.


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  • Sanches, l’une des alternatives

    Le Milan continue de travailler pour offrir à Amorim un renfort au poste de milieu offensif, et parmi les noms les plus probables figure celui d’Alvyn Sanches, Suisse né en 2003 appartenant aux Young Boys. Il s’agit d’un milieu offensif gaucher qui présente les caractéristiques idéales pour le système de jeu de l’ancien de Manchester United, lequel prévoit l’utilisation de deux joueurs fonctionnels au travail de l’attaquant de pointe. Sanches est considéré comme l’un des meilleurs jeunes talents suisses du moment et la cellule de recrutement de Milan l’apprécie et le suit depuis un certain temps. Gardiner a signalé sa candidature, mais tout dépend désormais de la décision de Gerry Cardinale.


  • L’avenir de Hutchinson

    Intéressant lors de son entrée en jeu à l’Olimpico contre la Lazio, beaucoup moins lors de l’occasion qui lui a été offerte comme titulaire face à Benfica à San Siro pour la première journée d’Europa League. Trop peu, aussi, pour ne serait-ce qu’émettre un jugement même seulement partiel sur Omari Hutchinson : le joueur né en 2003 à RedHill est arrivé à l’AC Milan sous la forme d’un prêt payant d’environ 4 millions d’euros. Clairement, la mission de l’Anglais au passeport jamaïcain est plutôt compliquée, compte tenu du fait que l’option d’achat auprès de Nottingham Forest est fixée à un montant proche de 50 millions d’euros : il faudra quelque chose d’extraordinaire pour convaincre Cardinale d’investir une somme aussi importante afin de l’acheter définitivement l’été prochain.

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