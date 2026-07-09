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Andrea Longoni

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Milan : un mercato prometteur, mais il faut désormais compter sur les Italiens. Il faut garder Ricci ; Tonali a fait pire lors de sa première saison

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Opinion
Serie A
Milan AC

La chronique d'Andrea Longoni.

Le début du mercato du Milan est prometteur, voire inattendu. Si l’on doit encore juger sur pièces, les premiers signes sont encourageants. Outre les arrivées de poids comme Goncalo Ramos et Gila, on perçoit un projet clair, unestratégie cohérente et une parfaite synergie entre le club et son entraîneur,Amorim.


Autre paramètre significatif : le facteur temps. Autrefois, les négociations séternisaient jusqu’en août ; cette fois, le club a opté pour des discussions plus rapides, des investissements musclés, des salaires élevés (une nouveauté) et la volonté de boucler l’effectif au plus tôt, sans attendre la clôture du mercato.

  • La direction rossonera doit aussi régler la question des listes : elle doit aligner 4 joueurs formés au Milan et 4 joueurs issus du centre de formation italien. Le problème du quota italien persiste. Dans le « petit groupe » du possible nouveau onze, il manque des Italiens. Gabbia va descendre dans la hiérarchie pour devenir le remplaçant du défenseur central à venir, tout comme Bartesaghi devrait voir un nouveau titulaire lui être préféré.


    Dernier point, et non des moindres : Ricci pourrait partir. Sapremièresaison à Milan n’a pas été exceptionnelle, mais elle n’a pas été plus mauvaise que celle de certains coéquipiers.


    Avant de le laisser partir, le club ferait bien d’y réfléchir à deux fois : c’est un joueur capable de s’insérer dans le schéma d’Amorim, notamment comme alternative. Sans oublier qu’il est italien : un atout pour respecter les quotas, mais aussi parce que les joueurs transalpins développent généralement un plus grand sentiment d’appartenance lorsqu’ils évoluent chez eux.

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  • Dernière réflexion sur Pulisic, qui a reçu hier un soutien important de la part du nouvel entraîneur. Le talent de l’Américain ne fait aucun doute, mais au cours de cette année civile, il a été vraiment méconnaissable. Y compris lors de la Coupe du monde, notamment à cause de ses blessures.


    Dans ce contexte, plusieurs questions se posent : est-il judicieux de lui octroyer le salaire conséquent qu’il réclame, au vu de sa fragilité physique ? Et surtout, nourrit-il encore l’envie de s’imposer sous le maillot rossonero ?


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