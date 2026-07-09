La direction rossonera doit aussi régler la question des listes : elle doit aligner 4 joueurs formés au Milan et 4 joueurs issus du centre de formation italien. Le problème du quota italien persiste. Dans le « petit groupe » du possible nouveau onze, il manque des Italiens. Gabbia va descendre dans la hiérarchie pour devenir le remplaçant du défenseur central à venir, tout comme Bartesaghi devrait voir un nouveau titulaire lui être préféré.





Dernier point, et non des moindres : Ricci pourrait partir. Sapremièresaison à Milan n’a pas été exceptionnelle, mais elle n’a pas été plus mauvaise que celle de certains coéquipiers.





Avant de le laisser partir, le club ferait bien d’y réfléchir à deux fois : c’est un joueur capable de s’insérer dans le schéma d’Amorim, notamment comme alternative. Sans oublier qu’il est italien : un atout pour respecter les quotas, mais aussi parce que les joueurs transalpins développent généralement un plus grand sentiment d’appartenance lorsqu’ils évoluent chez eux.