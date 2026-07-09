Le début du mercato du Milan est prometteur, voire inattendu. Si l’on doit encore juger sur pièces, les premiers signes sont encourageants. Outre les arrivées de poids comme Goncalo Ramos et Gila, on perçoit un projet clair, unestratégie cohérente et une parfaite synergie entre le club et son entraîneur,Amorim.
Autre paramètre significatif : le facteur temps. Autrefois, les négociations s’éternisaient jusqu’en août ; cette fois, le club a opté pour des discussions plus rapides, des investissements musclés, des salaires élevés (une nouveauté) et la volonté de boucler l’effectif au plus tôt, sans attendre la clôture du mercato.