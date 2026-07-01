Milan : toute la vérité sur l’affaire Liberali. Son explosion en Primavera aux côtés d’Abate, la confiance de Fonseca, puis la rupture soudaine avec le club. Voici pourquoi il pourrait maintenant revenir

En effet, la situation entre les parties est complexifiée non seulement par la décision du Milan d'intégrer très rapidement son jeune talent en Serie A – Fonseca l’aligne à la surprise générale comme titulaire lors du match contre Gênes le 15 décembre 2024, jour du 125e anniversaire du club – puis de le rétrograder brutalement en Primavera. S’y ajoute une négociation délicate autour de la prolongation d’un contrat arrivant à échéance en fin de saison. Les discussions échouent, et Liberali, soutenu par son entourage, décide de quitter le Milan sans indemnité de transfert, se contentant d’une clause de 50 % sur une éventuelle revente future. Direction Catanzaro, en Serie B. L’ancienne direction rossonera avait bien tenté de le placer au Torino dans des conditions plus avantageuses, en vain.

En Calabre, il trouve un cadre propice à son épanouissement et un coach réputé pour son travail avec les jeunes, Alberto Aquilani, qui l’aligne régulièrement comme titulaire, surtout depuis janvier dernier – en raison de la grave blessure du nouveau Rossonero Alphadjo Cissé – et avec lequel il échoue de justesse à décrocher une promotion historique en Serie A lors de la finale des barrages contre Monza. Ses 4 buts et 4 passes décisives en 30 matchs ont grandement contribué à cette épopée.