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Milan : toute la vérité sur l’affaire Liberali. Son explosion en Primavera aux côtés d’Abate, la confiance de Fonseca, puis la rupture soudaine avec le club. Voici pourquoi il pourrait maintenant revenir

Milan AC
Mercato
M. Liberali

Le parcours sous les couleurs des Rossoneri de ce milieu offensif né en 2007, très convoité par Côme, a toujours été riche en rebondissements.

Le feuilleton autour de l’avenir de Mattia Liberali prend des allures de véritable saga estivale. Le milieu offensif, né en 2007, brille actuellement avec l’équipe nationale des moins de 19 ans lors du Championnat d’Europe de la catégorie (il a déjà marqué, sur penalty, lors du match d’ouverture lundi dernier contre la Serbie) et arrive de six mois de haut niveau à Catanzaro. Il devrait trancher dans les prochaines heures sur sa prochaine destination. Une option le ramènerait, à la surprise générale, là où tout a commencé : le Milan AC.


DERNIÈRES NOUVELLES : COMME SE SENT PROCHE DU BUT, MAIS LE MILAN VEUT L’EMPORTER

  • LA CONFIANCE D’ABATE ET DE FONSECA

    C’est au sein du centre de formation du Milan AC que le talent de Mattia Liberali a émergé. Formé aux côtés d’Alessandro Longoni (gardien récemment transféré libre au PSG), d’Emanuele Sala et de Francesco Camarda, il s’est distingué sous la houlette d’Ignazio Abate en faisant la une des journaux avec l’équipe Primavera alors qu’il était encore « sous-âge ». Ses performances de haut niveau, notamment en UEFA Youth League, où il atteint le Final Four deux saisons d’affilée, ont convaincu une partie de la direction du Milan AC et surtout l’ancien entraîneur de l’équipe première, Paulo Fonseca, que Liberali possède l’étoffe nécessaire pour envisager des débuts chez les grands et intégrer le monde professionnel. Il l’intègre ainsi à la tournée estivale aux États-Unis en 2024, où il se distingue par son talent et sa personnalité lors des matchs amicaux face à Manchester City et le Real Madrid.


    Pour son modèle défensif, il cite ouvertement Virgil van Dijk.

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  • LA DÉCEPTION AVEC MILAN FUTURO

    L’entraîneur portugais suit de près l’évolution du jeune milieu offensif, une démarche approuvée par Zlatan Ibrahimovic, conseiller de Gerry Cardinale et figure du projet « Milan Futuro ». L’idée est de faciliter l’ascension de Liberali grâce à sa première expérience chez les professionnels, en Serie C. L’aventure débute pourtant sous les meilleurs auspices : l’équipe deuxième du club inscrit son premier but dès son entrée en lice en Coupe d’Italie de Serie C face à Lecco. La gestion technique complexe d’un projet financé à hauteur d’environ 20 millions d’euros, mais manquant d’expérience et de compétences, complique d’emblée le parcours de Milan Futuro – qui sera relégué en fin de saison après sa défaite en barrages contre la Spal – ainsi que celui, sur le plan personnel, de Liberali. Il ne dispute que dix rencontres en Serie C et entre rapidement en conflit avec une partie de la direction milanaise, épurée par Cardinale le 25 mai dernier.


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  • LA RUPTURE ET CATANZARO

    En effet, la situation entre les parties est complexifiée non seulement par la décision du Milan d'intégrer très rapidement son jeune talent en Serie A – Fonseca l’aligne à la surprise générale comme titulaire lors du match contre Gênes le 15 décembre 2024, jour du 125e anniversaire du club – puis de le rétrograder brutalement en Primavera. S’y ajoute une négociation délicate autour de la prolongation d’un contrat arrivant à échéance en fin de saison. Les discussions échouent, et Liberali, soutenu par son entourage, décide de quitter le Milan sans indemnité de transfert, se contentant d’une clause de 50 % sur une éventuelle revente future. Direction Catanzaro, en Serie B. L’ancienne direction rossonera avait bien tenté de le placer au Torino dans des conditions plus avantageuses, en vain.

    En Calabre, il trouve un cadre propice à son épanouissement et un coach réputé pour son travail avec les jeunes, Alberto Aquilani, qui l’aligne régulièrement comme titulaire, surtout depuis janvier dernier – en raison de la grave blessure du nouveau Rossonero Alphadjo Cissé – et avec lequel il échoue de justesse à décrocher une promotion historique en Serie A lors de la finale des barrages contre Monza. Ses 4 buts et 4 passes décisives en 30 matchs ont grandement contribué à cette épopée.

  • LE REVIREMENT DU MILAN

    Il est curieux de constater qu’aujourd’hui, près d’un an après la rupture traumatisante qui l’avait éloigné de Milan, le club rossonero se montre à nouveau sous le charme de l’un des meilleurs produits de son centre de formation ces dernières années. Depuis quelques semaines, le club rossonero a changé de direction et accueilli un entraîneur convaincu de l’apport des jeunes dans son projet sportif – une approche qu’il a déjà mise en œuvre au Sporting Lisbonne comme à Manchester United. Cette arrivée a ouvert la voie à une réflexion approfondie sur l’opportunité d’accorder une seconde chance à Liberali. D’autant plus qu’il serait possible de le faire revenir pour la moitié des 6 millions d’euros de clause libératoire inscrits dans l’accord avec Catanzaro, somme que Como, le club le plus actif ces dernières semaines, avait déjà accepté de payer.

  • LE FACTEUR DÉCISIF

    L’irruption récente d’Amorim – qui a échangé des appels et des messages avec le joueur – ainsi que l’entrée en scène de Cardinale, déjà en discussion avec le jeune homme et son agent, pourrait déboucher dans les prochaines heures sur une visio décisive pour sceller le choix final du joueur. Ce nouveau rebondissement prolonge un feuilleton dont l’épilogue reste à écrire. Dans ce dossier, les garanties sportives, la solidité du projet technique et, surtout, la perspective d’un temps de jeu régulier – essentiel pour un jeune en pleine progression – seront décisifs.