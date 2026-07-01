Le feuilleton autour de l’avenir de Mattia Liberali prend des allures de véritable saga estivale. Le milieu offensif, né en 2007, qui brille actuellement avec l’équipe nationale des moins de 19 ans lors du Championnat d’Europe de la catégorie (il a déjà marqué, sur penalty, lors du match d’ouverture lundi dernier contre la Serbie) et qui sort d’une seconde partie de saison de haut niveau à Catanzaro, devrait trancher dans les prochaines heures sur la prochaine étape de son parcours. Une option le ramènerait, à la surprise générale, là où tout a commencé : le Milan AC.
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