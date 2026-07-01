En effet, la situation entre les parties est complexifiée non seulement par la décision du Milan d'avoir fait passer en très peu de temps son jeune talent de la Serie A – Fonseca l’aligne à la surprise générale comme titulaire lors du match contre Gênes le 15 décembre 2024, jour du 125e anniversaire du club – puis de le rétrograder brutalement en Primavera. S’y ajoute une négociation délicate autour de la prolongation d’un contrat arrivant à échéance en fin de saison. Les discussions échouent, et Liberali, suivi de son entourage, décide de quitter le Milan sans indemnité de transfert, se contentant d’une clause de 50 % sur une éventuelle revente future, pour s’engager avec Catanzaro en Serie B. L’ancienne direction rossonera avait pourtant tenté de le placer à Turin dans des conditions plus avantageuses.

En Calabre, il trouve un environnement propice à son épanouissement et un entraîneur doué avec les jeunes, Alberto Aquilani, qui l’aligne régulièrement comme titulaire, surtout depuis janvier dernier – en raison de la grave blessure du nouveau Rossonero Alphadjo Cissé – et avec lequel il échoue de justesse à décrocher une promotion historique en Serie A lors de la finale des barrages contre Monza. Ses 4 buts et 4 passes décisives en 30 matchs ont largement contribué à cette performance.