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Milan : toute la vérité sur l’affaire Liberali. Son explosion en Primavera aux côtés d’Abate, la confiance de Fonseca, puis la rupture soudaine avec le club. Pourquoi il pourrait désormais revenir

Milan AC
Mercato
M. Liberali

Le parcours sous les couleurs des Rossoneri de ce milieu offensif né en 2007, très convoité par Côme, a toujours été riche en rebondissements.

Le feuilleton autour de l’avenir de Mattia Liberali prend des allures de véritable saga estivale. Le milieu offensif, né en 2007, qui brille actuellement avec l’équipe nationale des moins de 19 ans lors du Championnat d’Europe de la catégorie (il a déjà marqué, sur penalty, lors du match d’ouverture lundi dernier contre la Serbie) et qui sort d’une seconde partie de saison de haut niveau à Catanzaro, devrait trancher dans les prochaines heures sur la prochaine étape de son parcours. Une option le ramènerait, à la surprise générale, là où tout a commencé : le Milan AC.


DERNIÈRES NOUVELLES : COMME SE SENT PROCHE DU BUT, MAIS LE MILAN VEUT L’EMPORTER

  • LA CONFIANCE D'ABATE ET DE FONSECA

    C’est au sein du centre de formation du Milan AC que le talent de Mattia Liberali a émergé. Formé aux côtés d’Alessandro Longoni (gardien fraîchement transféré au PSG), d’Emanuele Sala et de Francesco Camarda, il a, sous la houlette d’Ignazio Abate, fait ses premiers titres avec l’équipe Primavera alors qu’il était encore « sous-âge ». Ses performances de haut niveau, notamment en UEFA Youth League, où il atteint le Final Four deux saisons d’affilée, ont convaincu une partie de la direction du Milan AC et surtout l’ancien entraîneur de l’équipe première, Paulo Fonseca, que Liberali possède l’étoffe nécessaire pour envisager des débuts chez les grands et intégrer le monde professionnel. Il l’intègre ainsi à la tournée estivale aux États-Unis en 2024, où il se distingue par son talent et sa personnalité lors des matchs amicaux contre Manchester City et le Real Madrid.


    Pour son modèle défensif, il vise haut : Virgil van Dijk.

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  • LA DÉCEPTION AVEC MILAN FUTURO

    L’entraîneur portugais suit de près l’évolution du jeune milieu offensif, une démarche validée par Zlatan Ibrahimovic, conseiller de Gerry Cardinale et figure du projet « Milan Futuro ». L’idée est de faciliter l’ascension de Liberali grâce à sa première expérience chez les professionnels, en Serie C. L’aventure débute pourtant sous les meilleurs auspices : l’équipe deuxième du club rossonero inscrit un but dès son premier match officiel, en Coupe d’Italie de Serie C face à Lecco. La gestion technique complexe d’un projet financé à hauteur d’environ 20 millions d’euros, mais manquant d’expérience et de compétences, complique d’emblée le parcours de Milan Futuro – qui sera d’ailleurs relégué en fin de saison après sa défaite en barrages contre la Spal – ainsi que celui, sur le plan personnel, de Liberali. Il ne dispute que dix matchs en Serie C et entre rapidement en conflit avec une partie de la direction milanaise, épurée par Cardinale le 25 mai dernier.


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  • LA RUPTURE ET CATANZARO

    En effet, la situation entre les parties est complexifiée non seulement par la décision du Milan d'avoir fait passer en très peu de temps son jeune talent de la Serie A – Fonseca l’aligne à la surprise générale comme titulaire lors du match contre Gênes le 15 décembre 2024, jour du 125e anniversaire du club – puis de le rétrograder brutalement en Primavera. S’y ajoute une négociation délicate autour de la prolongation d’un contrat arrivant à échéance en fin de saison. Les discussions échouent, et Liberali, suivi de son entourage, décide de quitter le Milan sans indemnité de transfert, se contentant d’une clause de 50 % sur une éventuelle revente future, pour s’engager avec Catanzaro en Serie B. L’ancienne direction rossonera avait pourtant tenté de le placer à Turin dans des conditions plus avantageuses.

    En Calabre, il trouve un environnement propice à son épanouissement et un entraîneur doué avec les jeunes, Alberto Aquilani, qui l’aligne régulièrement comme titulaire, surtout depuis janvier dernier – en raison de la grave blessure du nouveau Rossonero Alphadjo Cissé – et avec lequel il échoue de justesse à décrocher une promotion historique en Serie A lors de la finale des barrages contre Monza. Ses 4 buts et 4 passes décisives en 30 matchs ont largement contribué à cette performance.

  • LA REMONTADA DU MILAN

    Il est curieux de constater qu’aujourd’hui, près d’un an après la rupture traumatisante qui l’avait éloigné de Milan, le club rossonero soit à nouveau sous le charme de l’un des meilleurs produits de son centre de formation ces dernières années. Depuis quelques semaines, le club rossonero a changé de direction sportive et accueilli un entraîneur convaincu de l’apport des jeunes dans son projet de jeu – comme il l’a démontré au Sporting Lisbonne et à Manchester United. Cette arrivée a ouvert la voie à une réflexion approfondie sur l’opportunité d’offrir une seconde chance à Liberali. D’autant plus qu’il serait possible de le faire revenir pour la moitié des 6 millions d’euros prévus dans sa clause libératoire avec Catanzaro, somme que Como, le club le plus pressant ces dernières semaines, avait déjà accepté de payer.

  • LE FACTEUR DÉCISIF

    L’irruption récente d’Amorim – qui a échangé plusieurs appels et messages avec le joueur – ainsi que l’entrée en scène de Cardinale, déjà en discussion avec le jeune homme et son agent, pourrait déboucher dans les prochaines heures sur un appel vidéo décisif pour son choix final. Ce nouveau rebondissement laisse présager un dénouement encore indécis. Dans ce dossier, les perspectives de temps de jeu et la solidité du projet sportif proposé par les prétendants seront décisives pour un jeune en pleine ascension.