Milan : tout ce qu'il faut savoir sur la prolongation de Leao : Allegri avait donné son feu vert, voici ce qui change

Aussi ponctuel qu'un avis d'imposition,Leao fait à nouveau parler de lui pour des affaires liées au mercato.Ses neuf buts en championnat ne suffisent pas à sauver une saison une fois de plus en dents de scie et moins brillante que les standards auxquels tout le monde au Milan avait été habitué. Mais la tension autour du numéro 10 rossonero s'est enflammée après le match contre la Lazio, le joueur lui-même ayant mis le feu aux poudres par une réaction exagérée et théâtrale au moment de son remplacement par Pulisic. Hier, Rafa s'est excusé auprès d'Allegri et du groupe, conscient que son geste, bien que sans gravité, a créé quelques problèmes supplémentaires dans une période déjà complexe en soi. Et la poignée de main avec Pulisic met déjà un terme à une affaire qui avait également fait grand bruit sur les réseaux sociaux des supporters du Diavolo ces dernières heures.
Au-delà du football : découvrez dans notre rubrique dédiée les cotes Amici 2026.