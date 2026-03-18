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Milan : tout ce qu'il faut savoir sur la prolongation de Leao : Allegri avait donné son feu vert, voici ce qui change

Milan : le club s'efforce de régler l'affaire Leao ; Allegri, un élément déterminant

Aussi ponctuel qu'un avis d'imposition,Leao fait à nouveau parler de lui pour des affaires liées au mercato.Ses neuf buts en championnat ne suffisent pas à sauver une saison une fois de plus en dents de scie et moins brillante que les standards auxquels tout le monde au Milan avait été habitué. Mais la tension autour du numéro 10 rossonero s'est enflammée après le match contre la Lazio, le joueur lui-même ayant mis le feu aux poudres par une réaction exagérée et théâtrale au moment de son remplacement par Pulisic. Hier, Rafa s'est excusé auprès d'Allegri et du groupe, conscient que son geste, bien que sans gravité, a créé quelques problèmes supplémentaires dans une période déjà complexe en soi. Et la poignée de main avec Pulisic met déjà un terme à une affaire qui avait également fait grand bruit sur les réseaux sociaux des supporters du Diavolo ces dernières heures.


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  • ALLEGRI VOTE POUR LE RENOUVELLEMENT (AVANT LES TENSIONS)

    Allegri a beaucoup travaillé l'été dernier pour changer la mentalité du Milan. Son premier objectif, comme il l'a souligné à plusieurs reprises, était de créer un groupe solide, soudé et pleinement conscient que les règles de conduite doivent être respectées avec le plus grand soin. Ce travail a porté ses fruits, car à ce jour, seule la réaction de Leao vient contredire cette nouvelle ligne de conduite. Évitable, certes, mais pas non plus déterminante.

    Le deuxième objectif était de résoudre le problème défensif qui a tourmenté l'équipe, en plus de l'affecter au niveau du classement, au cours des deux dernières saisons. C'est pourquoi il a travaillé sur un bloc bas, une défense à trois, libérant Modric et mettant au point une attaque à deux où Leao ne pouvait trouver sa place qu'en tant qu'avant-centre. Rafa a accepté le défi sans sourciller et c'est précisément cette disponibilité qui a permis de créer une base solide dans la relation entre l'entraîneur de Livourne et le joueur le plus emblématique de l'effectif. Du moins en termes de salaire.


    Lors de la réunion de fin janvier avec Tare et Furlani, Allegri s'était prononcé en faveur de la prolongation de Leao jusqu'en 2031, et cette position s'était précisée au fil des semaines suivantes avant que cette phase de tension n'éclate.



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  • LES DIFFICULTÉS

    Les négociations pour la prolongation du contrat de Leao, après les premières discussions entre le joueur et Tare, sont entrées dans leur phase opérationnelle à partir de la mi-janvier dernier. Avec la volonté commune d’aller de l’avant ensemble pour tenter de consolider un noyau de joueurs de haut niveau attachés aux couleurs rossoneri, à l’instar de ce qui a déjà été fait avec Maignan et Saelamekers.


    Tout va pour le mieux ? Oui, mais jusqu'à un certain point, car deux difficultés majeures entravent la progression des négociations : le salaire du joueur et la clause de rachat. Sur le premier point, le Milan entend confirmer l'accord actuel de 5 millions plus 2 millions de bonus, tandis que l'entourage du joueur s'attend à un peu plus.

  • QU'EST-CE QUI CHANGE ?

    Au Milan, personne ne peut se considérer comme intouchable, c'est un refrain que les supporters milanais ont déjà entendu à maintes reprises ces dernières années. La prolongation de contrat de Leao n'exclut pas a priori un départ à la fin de la saison : tout dépendra des offres et de ce que le marché proposera, notamment en termes d'opportunités. À ce stade, selon les rumeurs provenant de la via Aldo Rossi, c'est le club qui s'est accordé une période de réflexion car les derniers événements concernant Leao n'ont pas encore été digérés : quelques retards au petit-déjeuner, quelques entraînements pas effectués à 100 % et puis la crise de colère à l'Olimpico.

    Allegri veut un grand numéro 9 pour épauler Leao et non pour prendre sa place ; son idée n'a pas changé, même au cours de ce dernier mois assez mouvementé. Max sera l'acteur principal du prochain mercato estival, son avis sera déterminant. Y compris sur Leao.

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