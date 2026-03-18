Milan : tout ce qu'il faut savoir sur la prolongation de Leao : Allegri avait donné son feu vert, voici ce qui change

Allegri a beaucoup travaillé l'été dernier pour changer la mentalité du Milan. Son premier objectif, comme il l'a souligné à plusieurs reprises, était de créer un groupe solide, soudé et pleinement conscient que les règles de conduite doivent être respectées avec le plus grand soin. Ce travail a porté ses fruits, car à ce jour, seule la réaction de Leao vient contredire cette nouvelle ligne de conduite. Évitable, certes, mais pas non plus déterminante.

Le deuxième objectif était de résoudre le problème défensif qui a tourmenté l'équipe, en plus de l'affecter au niveau du classement, au cours des deux dernières saisons. C'est pourquoi il a travaillé sur un bloc bas, une défense à trois, libérant Modric et mettant au point une attaque à deux où Leao ne pouvait trouver sa place qu'en tant qu'avant-centre. Rafa a accepté le défi sans sourciller et c'est précisément cette disponibilité qui a permis de créer une base solide dans la relation entre l'entraîneur de Livourne et le joueur le plus emblématique de l'effectif. Du moins en termes de salaire.





Lors de la réunion de fin janvier avec Tare et Furlani, Allegri s'était prononcé en faveur de la prolongation de Leao jusqu'en 2031, et cette position s'était précisée au fil des semaines suivantes avant que cette phase de tension n'éclate.







