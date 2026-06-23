Milan : tous les regards sont tournés vers Bergvall, qui souhaite quitter Tottenham cet été. Voici son prix

Bergvall appartient à la catégorie des « milieux modernes », capables de conjuguer qualité technique, intensité et capacité à progresser balle au pied. Avec ses 188 cm, il marie gabarit et mobilité, des atouts qui lui ouvrent plusieurs postes dans l’entrejeu. Sous les ordres d’Amorim au Milan, il pourrait évoluer à trois postes différents : en tant que milieu de construction aux côtés d’un milieu plus positionnel, en tant que milieu « box-to-box » capable d’exploiter les espaces, ou en tant que milieu chargé de mettre la pression et de mener les transitions.



