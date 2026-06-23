D’abord la Coupe du monde avec la Suède, puis un nouveau défi professionnel. Lucas Bergvall sait exactement quel chemin emprunter entre présent et avenir. Né en 2006, il a clairement exprimé sa volonté de quitter Tottenham pour trouver une plus grande régularité et un projet sportif capable de l’épanouir à son poste naturel de milieu de terrain central.
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Milan : tous les regards sont tournés vers Bergvall, qui souhaite quitter Tottenham cet été ; voici le prix à payer
MILAN S'INTÉRESSE
Lors des premiers entretiens entre Amorim et l’équipe stratégique composée d’Almstadt et de Gardiner, le profil du milieu de terrain suédois Bergvall a également été évoqué. Pour le Milan, il s’agirait d’un profil parfaitement en phase avec la stratégie du club : un jeune talent, doté d’une bonne expérience sur les grandes scènes et présentant un potentiel de progression très important.
CARACTÉRISTIQUES
Bergvall appartient à la catégorie des « milieux de terrain modernes », capables d’allier qualités techniques, intensité et capacité à progresser balle au pied. Avec ses 188 centimètres, il marie gabarit et mobilité, des atouts qui lui ouvrent plusieurs postes dans l’entrejeu. Sous les ordres d’Amorim à Milan, il pourrait évoluer à trois postes différents : en tant que milieu de construction aux côtés d’un milieu plus positionnel, en tant que milieu « box-to-box » capable d’exploiter les espaces, ou en tant que milieu chargé de mettre la pression et de mener les transitions.
Quel est le coût ?
Le Tottenham Hotspur a déboursé environ 8,5 millions de livres sterling pour l’arracher au Djurgården malgré la concurrence internationale. Après une phase de progression et de maturation en Angleterre, la valeur de Bergvall a considérablement augmenté. Les Spurs réclameraient aujourd’hui environ 40 millions d’euros, mais une offre proche de 30 millions pourrait ouvrir les discussions, d’autant que le joueur semble de plus en plus en surplus dans les plans de De Zerbi.