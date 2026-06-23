Bergvall appartient à la catégorie des « milieux de terrain modernes », capables d’allier qualités techniques, intensité et capacité à progresser balle au pied. Avec ses 188 centimètres, il marie gabarit et mobilité, des atouts qui lui ouvrent plusieurs postes dans l’entrejeu. Sous les ordres d’Amorim à Milan, il pourrait évoluer à trois postes différents : en tant que milieu de construction aux côtés d’un milieu plus positionnel, en tant que milieu « box-to-box » capable d’exploiter les espaces, ou en tant que milieu chargé de mettre la pression et de mener les transitions.



