Ce qui ne manque certainement pas à Tomori, c’est la cohérence : profondément attaché aux couleurs de l’AC Milan et au club, il a refusé toutes les offres pour rester dans le club sacré sept fois champion d’Europe. En janvier 2025, malgré un accord total entre les clubs, il avait fait capoter son transfert à Tottenham, tandis que cet été, il a d’abord décliné Coventry de Lampard, puis Fulham, qui avait accentué un pressing étouffant précisément lors du dernier jour du mercato.
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Milan : Tomori réintégrera le groupe jeudi ; les coulisses du choix de Cardinale et ce qui filtre sur l’état de l’Anglais
Réintégré dans le groupe
Au final, Tomoria eu raison. Le défenseur anglais, au lendemain de la lourde défaite de Milan en amical contre Chelsea, avait été inscrit sur une liste de cinq joueurs (avec Fofana, Odogu, Gimenez et Nkunku) qui n'entraient pas dans les plans d'Amorim. La déception de l'ancien de Chelsea s'est traduite par une opposition totale à un départ, considérant que, avec un contrat courant jusqu'en juillet 2027, les prochaines sessions du mercato auraient été plus attractives pour trouver une meilleure solution, aussi bien sur le plan technique qu'économique. Dix-sept jours plus tard, le club a décidé de le réintégrer dans l'effectif, notamment parce que le défenseur recherché n'est pas arrivé, surtout lors de la dernière semaine.
Il n’a pas joué depuis un mois
Tomori sera-t-il à la disposition d’Amorim pour le choc de dimanche contre la Juventus ? Techniquement, oui, mais sans négliger un aspect fondamental : le dernier match disputé par Tomori remonte au 5 août dernier, lors du derby en Australie contre l’Inter. Fik est inévitablement en retard, à la fois sur le plan physique et dans ses repères, car il a peu travaillé avec le nouvel entraîneur portugais.
Il faut reconstruire une relation
Tomori s’est bien entraîné avec les préparateurs physiques mis à sa disposition par l’AC Milan et n’aura pas besoin de beaucoup de temps pour retrouver le même état de forme que ses coéquipiers. Ce qu’il faudra reconstruire, ce sont l’aspect mental du joueur et la relation de confiance réciproque : tout joueur a besoin de se sentir bien pour performer selon ses possibilités et ses propres standards de rendement.
Tomori s’était rendu à Londres dans la journée d’hier pour réfléchir à son avenir avec ses agents et s’apprête désormais à revenir en Italie, prêt à reprendre sa place à l’AC Milan.
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