Milan : Tomori réintégrera le groupe jeudi ; les coulisses du choix de Cardinale et ce qui filtre sur l’état de l’Anglais

Tomori s’est bien entraîné avec les préparateurs physiques mis à sa disposition par l’AC Milan et n’aura pas besoin de beaucoup de temps pour retrouver le même état de forme que ses coéquipiers. Ce qu’il faudra reconstruire, ce sont l’aspect mental du joueur et la relation de confiance réciproque : tout joueur a besoin de se sentir bien pour performer selon ses possibilités et ses propres standards de rendement.





Tomori s’était rendu à Londres dans la journée d’hier pour réfléchir à son avenir avec ses agents et s’apprête désormais à revenir en Italie, prêt à reprendre sa place à l’AC Milan.