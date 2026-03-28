Goal.com
En direct
England v Uruguay - International FriendlyGetty Images Sport
Gabriele Stragapede

Traduit par

Milan : Tomori quitte le stage de préparation de l'Angleterre ; il manquera le match contre le Japon et rentrera plus tôt

AC Milan
SSC Naples vs AC Milan
Serie A
Angleterre vs Japon
Angleterre
Matchs Amicaux
F. Tomori

Le défenseur central anglais fera son retour à Milan plus tôt que prévu.

Une bonne nouvelle pour le Milan, qui verra l'un de ses titulaires et piliers défensifs rentrer plus tôt à Milan pendant cette trêve internationale : en effet, comme l'a officiellement annoncé la Fédération anglaise de football, Fikayo Tomori quitte le stage de préparation de la sélection des Trois Lions et ne sera pas aligné lors du prochain match amical que l'Angleterre disputera contre le Japon.

Le défenseur central anglais des Rossoneri n'a aucun problème physique, il s'agit simplement d'un choix du sélectionneur après le match contre l'Uruguay (auquel Tomori avait d'ailleurs pris part en tant que titulaire).

  • LE COMMUNIQUÉ

    Voici le communiqué officiel.

    « La sélection anglaise, composée de 27 joueurs, se prépare pour le match de mardi contre le Japon au stade de Wembley. Au total, huit joueurs quitteront le stage de préparation, dont Aaron Ramsdale, Fikayo Tomori et Dominic Calvert-Lewin.
    John Stones retournera à Manchester City pour passer une visite médicale après avoir ressenti un problème lors de l'entraînement précédant le match nul 1-1 de vendredi soir contre l'Uruguay.
    Adam Wharton, de Crystal Palace, et Noni Madueke, d'Arsenal, sont retournés dans leurs clubs en raison de blessures subies pendant le match. Declan Rice et Bukayo Saka retourneront également à Arsenal pour passer des examens médicaux, après être arrivés vendredi avec neuf autres joueurs.
    Le reste du groupe était composé de Dean Henderson, Nico O'Reilly, Ezri Konsa, Marc Guéhi, Dan Burn, Elliot Anderson, Morgan Rogers, Anthony Gordon et Harry Kane.

    • Publicité

  • RETOUR À MILAN

    Fikayo Tomori fait donc son retour à Milan ; dès mercredi (compte tenu des trois jours de repos accordés par l'entraîneur Massimiliano Allegri), il se présentera au centre d'entraînement de Milanello pour préparer le match de championnat crucial contre Naples, rencontre lors de laquelle il sera titulaire en défense aux côtés de De Winter et Pavlovic, en attendant le retour de blessure de Gabbia.

Matchs Amicaux
Angleterre crest
Angleterre
ANG
Japon crest
Japon
JAP
Serie A
SSC Naples crest
SSC Naples
NAP
AC Milan crest
AC Milan
MIL