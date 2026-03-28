Une bonne nouvelle pour le Milan, qui verra l'un de ses titulaires et piliers défensifs rentrer plus tôt à Milan pendant cette trêve internationale : en effet, comme l'a officiellement annoncé la Fédération anglaise de football, Fikayo Tomori quitte le stage de préparation de la sélection des Trois Lions et ne sera pas aligné lors du prochain match amical que l'Angleterre disputera contre le Japon.

Le défenseur central anglais des Rossoneri n'a aucun problème physique, il s'agit simplement d'un choix du sélectionneur après le match contre l'Uruguay (auquel Tomori avait d'ailleurs pris part en tant que titulaire).