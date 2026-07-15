Milan : Terracciano partant, Monza et l’Udinese prennent des renseignements, le montant demandé

Malgré la relégation de la Cremonese, Filippo Terracciano a réalisé une bonne saison, avec 36 matchs disputés et même 2 buts à son actif. Le latéral, né en 2003, s’entraîne actuellement sous les ordres de Ruben Amorim, mais il devrait quitter le Milan cet été. Les offres ne manquent pas : Terracciano est un joueur susceptible d’intéresser plusieurs clubs.