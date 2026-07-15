Malgré la relégation de la Cremonese, Filippo Terracciano a réalisé une bonne saison, avec 36 matchs disputés et même 2 buts à son actif. Le latéral, né en 2003, s’entraîne actuellement sous les ordres de Ruben Amorim, mais il devrait quitter le Milan cet été. Les offres ne manquent pas : Terracciano est un joueur susceptible d’intéresser plusieurs clubs.
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Milan : Terracciano partant, Monza et l’Udinese prennent des renseignements, le montant demandé
Monza et Udinese sont sur le coup.
De retour en Serie A, Monza entend mener un mercato intelligent en recrutant des joueurs immédiatement opérationnels. Parmi les profils étudiés, celui de l’ancien Veronais Terracciano retient l’attention. Le Milan évalue le joueur à environ 5 millions d’euros, et l’Udinese figure parmi les clubs qui se sont déjà renseignés.
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