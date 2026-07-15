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terracciano cremoneseGetty Images

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Milan : Terracciano partant, Monza et l’Udinese prennent des renseignements, le montant demandé

Milan AC

Filippo Terracciano, arrière droit né en 2003, appartient au Milan AC et est sous contrat avec les Rossoneri jusqu’en 2028. Le joueur suscite déjà l’intérêt de plusieurs clubs de Serie A.

Malgré la relégation de la Cremonese, Filippo Terracciano a réalisé une bonne saison, avec 36 matchs disputés et même 2 buts à son actif. Le latéral, né en 2003, s’entraîne actuellement sous les ordres de Ruben Amorim, mais il devrait quitter le Milan cet été. Les offres ne manquent pas : Terracciano est un joueur susceptible d’intéresser plusieurs clubs.

  • Monza et Udinese sont sur le coup.

    De retour en Serie A, Monza entend mener un mercato intelligent en recrutant des joueurs immédiatement opérationnels. Parmi les profils étudiés, celui de l’ancien Veronais Terracciano retient l’attention. Le Milan évalue le joueur à environ 5 millions d’euros, et l’Udinese figure parmi les clubs qui se sont déjà renseignés.

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