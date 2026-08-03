La seule certitude à ce stade, c’est que le mood a changé. Leao n’est plus le joueur agité de la fin mai qui voulait quitter le Milan à tout prix, le sentiment est qu’il est en train de reconsidérer son avenir loin de Milan. Hier, il avait publié une photo à l’entraînement à Perth, à laquelle il a ajouté en fond sonore un extrait de la chanson "22 Meu Vulgo", qui dit ceci : “En me rappelant la façon dont tu me fais sentir, si l’amour que nous avions était réel, alors pourquoi devrais-tu partir et t’en aller ? J’ai pensé à m’arrêter. Je suis tombé et je me suis relevé. Je me bats pour rester concentré. Je l’avoue, je n’aime pas échouer".

Dans le sujet diffusé aujourd’hui par Sky, l’attaquant portugais a été immortalisé en train de rire et de plaisanter avec ses coéquipiers, en effectuant les exercices avec un grand sourire affiché sur le visage.