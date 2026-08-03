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cm grafica leao milan 2026 16 9Getty Images

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Milan, sourires australiens pour Leao : l’attaquant portugais vers un « non » à Fenerbahçe, mais il y a aussi Galatasaray, ce qui change sur le marché des transferts

Milan AC

Les images de Sky montrent un Leao serein et souriant sous les ordres d’Amorim : le Portugais a-t-il changé d’avis ?

La seule certitude à ce stade, c’est que le mood a changé. Leao n’est plus le joueur agité de la fin mai qui voulait quitter le Milan à tout prix, le sentiment est qu’il est en train de reconsidérer son avenir loin de Milan. Hier, il avait publié une photo à l’entraînement à Perth, à laquelle il a ajouté en fond sonore un extrait de la chanson "22 Meu Vulgo", qui dit ceci : “En me rappelant la façon dont tu me fais sentir, si l’amour que nous avions était réel, alors pourquoi devrais-tu partir et t’en aller ? J’ai pensé à m’arrêter. Je suis tombé et je me suis relevé. Je me bats pour rester concentré. Je l’avoue, je n’aime pas échouer".  

Dans le sujet diffusé aujourd’hui par Sky, l’attaquant portugais a été immortalisé en train de rire et de plaisanter avec ses coéquipiers, en effectuant les exercices avec un grand sourire affiché sur le visage.

  • BONNE ENTENTE

    Avec Amorim et son staff, le courant semble bien passer, à Leao plaisent son jeu offensif et les méthodes utilisées à l’entraînement. Ce sont de premiers indices qui, pour l’instant, ne disent pas tout mais ouvrent à une nouvelle possibilité : Leao a un contrat qui expire en 2028 et, aujourd’hui, les chances de le voir rester sont plus élevées que celles d’un départ.

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  • Vers le non

    À un mois de la fin du mercato, c’est une éternité et l’AC Milan reste concentré sur le départ de Leao, sauf si certaines conditions sont réunies : une évaluation de 50 millions et une opération sous la forme d’un transfert définitif. Ces dernières heures, Leao a envoyé des signaux négatifs à Fenerbahçe, qui préparait une deuxième offre à présenter à l’AC Milan. Le « non » semble définitif, compte tenu également de l’avancée des jaune et bleu dans les négociations pour Sarr de Crystal Palace, en attendant de comprendre ce que fera le Galatasaray.

    Les Milan News, en effet, seraient une destination plus appréciée par Leao, qui est très ami avec Osimhen et qui n’a donc pas fermé la porte à cette possibilité. En attendant, Rafa s’entraîne et sourit à l’AC Milan.

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