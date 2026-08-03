La seule certitude à ce stade, c’est que l’humeur a changé. Leao n’est plus le joueur agité de la fin mai, qui voulait quitter l’AC Milan à tout prix ; le sentiment est qu’il est en train de repenser son avenir loin de Milan. Hier, il avait publié une photo à l’entraînement à Perth, sur laquelle il a mis en fond sonore un extrait de la chanson « 22 Meu Vulgo », dont les paroles disent : « En me souvenant de la façon dont tu me fais ressentir les choses, si l’amour que nous avions était réel, alors pourquoi devrais-tu partir et t’en aller ? J’ai pensé à m’arrêter. Je suis tombé et je me suis relevé. Je me bats pour rester concentré. Je l’avoue, je n’aime pas échouer ».

Dans le sujet diffusé aujourd’hui par Sky, l’attaquant portugais a été filmé en train de rire et de plaisanter avec ses coéquipiers, exécutant les exercices avec un grand sourire affiché sur le visage.