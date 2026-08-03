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cm grafica leao milan 2026 16 9Getty Images

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Milan, sourires australiens pour Leao : l’attaquant portugais se dirige vers un « non » à Fenerbahçe, ce qui change sur le marché des transferts

Milan AC

Les images de Sky montrent un Leao serein et souriant sous les ordres d’Amorim : le Portugais a-t-il changé d’avis ?

La seule certitude à ce stade, c’est que l’humeur a changé. Leao n’est plus le joueur agité de la fin mai, qui voulait quitter l’AC Milan à tout prix ; le sentiment est qu’il est en train de repenser son avenir loin de Milan. Hier, il avait publié une photo à l’entraînement à Perth, sur laquelle il a mis en fond sonore un extrait de la chanson « 22 Meu Vulgo », dont les paroles disent : « En me souvenant de la façon dont tu me fais ressentir les choses, si l’amour que nous avions était réel, alors pourquoi devrais-tu partir et t’en aller ? J’ai pensé à m’arrêter. Je suis tombé et je me suis relevé. Je me bats pour rester concentré. Je l’avoue, je n’aime pas échouer ».  

Dans le sujet diffusé aujourd’hui par Sky, l’attaquant portugais a été filmé en train de rire et de plaisanter avec ses coéquipiers, exécutant les exercices avec un grand sourire affiché sur le visage.

  • BONNE ENTENTE

    Avec Amorim et son staff, le courant semble bien passer, Leao apprécie son jeu offensif et les méthodes utilisées à l’entraînement. Ce sont de premiers indices qui, pour le moment, ne disent pas tout mais ouvrent une nouvelle possibilité : Leao est sous contrat jusqu’en 2028 et, aujourd’hui, les chances de le voir rester sont plus élevées que celles d’un départ.

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  • Vers le non

    À un mois de la fin du mercato, c’est une éternité et l’AC Milan reste concentré sur le départ de Leao, sous réserve que certaines conditions soient réunies : une valorisation de 50 millions et une opération sous la forme d’un transfert définitif. Ces dernières heures, Leao a envoyé des signaux négatifs à Fenerbahçe, qui préparait une deuxième offre à présenter à l’AC Milan. Le « non » semble définitif, en attendant de comprendre ce que fera le Galatasaray. En attendant, Rafa s’entraîne et sourit à l’AC Milan.

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