Milan Skriniar ressent une « énorme responsabilité » alors que Fenerbahçe met fin à 18 ans d’absence en Ligue des champions contre l’AS Rome

Le capitaine de Fenerbahçe, Milan Skriniar, mènera son équipe à Chobani Stadium alors que le club met fin à une absence de 18 ans de la phase principale de la Ligue des champions contre la Roma. Le géant turc a franchi trois tours de qualification sous les ordres de l'entraîneur principal Ismail Kartal pour valider son retour.

Présent aux côtés de Kartal lors de la conférence de presse d'avant-match, Skriniar a reconnu la portée émotionnelle du retour du football européen de très haut niveau à Istanbul.

Le défenseur a souligné que l'effectif est pleinement conscient de ce que ce cap représente pour les supporters après près de deux décennies d'absence.



