ZUMA Press Wire
Traduit par
Milan Skriniar ressent une « énorme responsabilité » alors que Fenerbahçe met fin à 18 ans d’absence en Ligue des champions contre l’AS Rome
Skriniar porte Fenerbahce après 18 ans d’attente
Le capitaine de Fenerbahçe, Milan Skriniar, mènera son équipe à Chobani Stadium alors que le club met fin à une absence de 18 ans de la phase principale de la Ligue des champions contre la Roma. Le géant turc a franchi trois tours de qualification sous les ordres de l'entraîneur principal Ismail Kartal pour valider son retour.
Présent aux côtés de Kartal lors de la conférence de presse d'avant-match, Skriniar a reconnu la portée émotionnelle du retour du football européen de très haut niveau à Istanbul.
Le défenseur a souligné que l'effectif est pleinement conscient de ce que ce cap représente pour les supporters après près de deux décennies d'absence.
- Getty Images Sport
Le capitaine souligne sa responsabilité envers les supporters
Skriniar a souligné que l’équipe ressent une profonde obligation de livrer une performance mémorable face à son adversaire italien. Il a exhorté ses coéquipiers à prendre le maximum de points afin de lancer leur campagne européenne.
L’international slovaque a insisté sur le fait que Fenerbahce aborde chaque compétition avec l’ambition d’atteindre le plus haut niveau.
« Nous ressentons une immense responsabilité envers nos supporters avec le retour de la Ligue des champions dans ce stade après 18 ans, a déclaré Skriniar. Nous voulons prendre nos premiers points demain. »
Cibler les faiblesses de la Roma de Gasperini
En analysant l'adversaire, Skriniar a reconnu la grande forme de la Roma sous Gian Piero Gasperini, le club de Serie A occupant la tête de son championnat. Cependant, le capitaine reste confiant quant à la capacité de Fenerbahçe à trouver des espaces dans la défense italienne.
Fenerbahçe aborde ce match en quête d'un résultat positif après avoir subi une défaite dans le derby national face à Beşiktaş le week-end dernier.
« Roma est un adversaire fort, organisé et en forme, a noté Skriniar. Nous devons profiter de leurs moments de faiblesse. »
- ZUMA Press Wire
L’attention se porte désormais sur le terrain du Chobani Stadium
Alors que Romelu Lukaku se prépare à affronter son ancien club et que plusieurs joueurs clés sont absents sur blessure, le leadership de Skriniar sera vital pour les locaux.
Fenerbahçe compte s’appuyer sur l’atmosphère passionnée d’Istanbul pour venir à bout de la Roma et poser des bases solides dans la phase de ligue.
Skriniar et ses coéquipiers chercheront à transformer leur concentration d’avant-match en trois points cruciaux sur la plus grande scène du football européen.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles