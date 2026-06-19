Filippo Scotti a décidé de décliner la proposition de prolongation de contrat faite par le Milan et quittera le club en tant que joueur libre à compter du 1er juillet. Un choix difficile et lourd de conséquences pour l'un des meilleurs espoirs du centre de formation rossonero : ce joueur né en 2006 avait inscrit 10 buts et délivré 3 passes décisives lors du dernier championnat Primavera.
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Milan : Scotti ne prolonge pas son contrat et quitte le club ; la saison passée, il avait inscrit 10 buts avec l’équipe Primavera
Aucun projet de transfert vers le Milan AC à l’horizon.
Filippo Scotti et son agent Enzo Raiola ont décidé de décliner la proposition de prolongation de contrat du Milan, qui prévoyait son intégration dans l’effectif du Milan Futuro pour la saison prochaine. Outre des délais trop longs et trop flous, la division joue également un rôle déterminant dans cette décision : le joueur né en 2006 ne souhaite pas évoluer en série D.
OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ
Scotti espère jouer chez les professionnels la saison prochaine. L’hypothèse la plus plausible est un transfert à Cesena, en Serie B, suivi d’un prêt en Serie C pour gagner en expérience et en aisance. Une chose est sûre : il quittera le Milan.