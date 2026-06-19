Milan : Scotti ne prolonge pas son contrat et quitte le club ; la saison passée, il avait inscrit 10 buts avec l’équipe Primavera

Filippo Scotti et son agent Enzo Raiola ont décidé de décliner la proposition de prolongation de contrat du Milan, qui prévoyait son intégration dans l’effectif du Milan Futuro pour la saison prochaine. Outre des délais trop longs et trop flous, la division joue également un rôle déterminant dans cette décision : le joueur né en 2006 ne souhaite pas évoluer en série D.