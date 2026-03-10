Goal.com
grafica cm gimenez milan febbraio 2026Getty Images

Milan, Santiago Gimenez revient dans le groupe : ce qui filtre vers la Lazio

Le Milan retrouve son attaquant mexicain, de retour dans le groupe 133 jours après son dernier match.

Le calvaire de Santiago Gimenez touche à sa fin : son retour sur le terrain est désormais imminent.

C'est une bonne nouvelle pour le Milan et pour Massimiliano Allegri, car comme l'avait annoncé l'entraîneur de Livourne ces derniers jours, l'attaquant mexicain a terminé son processus de guérison et de rééducation et se prépare désormais à rejoindre l'équipe pour la fin de la saison.

Dès le match contre la Lazio ? Les dernières informations en provenance de Milanello et ce qui filtre à propos du match à l'Olimpico.

  • GIMENEZ RETOURNE DANS LE GROUPE

    La nouvelle du jour est la plus attendue : Santiago Gimenez a repris l'entraînement avec le groupe.

    Après une journée de repos accordée par Allegri suite à la victoire dans le derby contre l'Inter, l'équipe a repris l'entraînement à Milanello. L'ancien attaquant du Feyenoord était également présent à la reprise, acclamé et accueilli par ses coéquipiers.

    Ceux qui ont joué dimanche dans le derby ont passé moins de temps sur le terrain, tandis que les autres ont effectué toute la séance à l'extérieur : Santi Gimenez figure également sur cette liste.

  • 133 JOURS APRÈS L'ACCIDENT

    La fin d'un long calvaire pour Santiago Gimenez, qui a joué pour la dernière fois le 28 octobre 2025 lors du match Atalanta-Milan, lorsqu'il a été remplacé à cause d'un coup à la cheville.

    Il a ensuite suivi un traitement conservateur, puis subi une intervention chirurgicale pour résoudre définitivement le problème, qui l'a tenu éloigné des terrains pendant 133 jours au total, avec 21 matchs manqués entre le championnat, la Coupe d'Italie et la Supercoupe d'Italie.

    Aujourd'hui, la blessure est derrière lui et le Mexicain est prêt à revenir, tandis que Matteo Gabbia et Ruben Loftus-Cheek restent à l'infirmerie pour le Milan.

  • GIMENEZ CONVOQUÉ POUR LAZIO-MILAN ?

    Santiago Gimenez revient dans le groupe, mais sera-t-il déjà disponible pour Allegri lors du match Lazio-Milan ?

    Les Rossoneri rendront visite aux Biancocelesti lors de la 29e journée de Serie A, match prévu dimanche 15 mars à 20h45 au Stadio Olimpico de Rome.

    Pour répondre à cette question, les prochains entraînements seront décisifs. Entre jeudi et vendredi, nous aurons des indications plus précises sur la possible convocation du Mexicain pour le déplacement à Rome.

    Si Gimenez donne des garanties, il pourra entrer dans la liste, sinon il repoussera son retour d'une semaine : lors de la journée suivante, le Milan jouera à San Siro contre Turin.

