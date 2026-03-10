Milan, Santiago Gimenez revient dans le groupe : ce qui filtre vers la Lazio

Le calvaire de Santiago Gimenez touche à sa fin : son retour sur le terrain est désormais imminent.

C'est une bonne nouvelle pour le Milan et pour Massimiliano Allegri, car comme l'avait annoncé l'entraîneur de Livourne ces derniers jours, l'attaquant mexicain a terminé son processus de guérison et de rééducation et se prépare désormais à rejoindre l'équipe pour la fin de la saison.

Dès le match contre la Lazio ? Les dernières informations en provenance de Milanello et ce qui filtre à propos du match à l'Olimpico.