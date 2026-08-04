Milan, Saelemaekers : « Baresi avait toujours un bon conseil pour nous : c’était incroyable. Amorim ? Nous donnerons tout pour lui »

Sur le premier contact avec le coach et le staff : « Ça a tout de suite été agréable. On sent le professionnalisme du coach et de tout son staff : il a déjà obtenu de grands résultats avec de grandes équipes et nous sommes heureux de l’avoir ici avec nous. Nous voulons donner beaucoup pour lui, nous savons que nous pouvons faire de belles choses cette année : nous avons la bonne détermination. La fin de la saison dernière a été difficile pour tout le monde parce que nous avions de grandes ambitions, mais nous ne sommes pas parvenus à atteindre là où nous voulions aller. Cette année, c’est une nouvelle saison et nous essayerons de faire mieux »

Sur son poste préféré dans le 3-4-2-1 d’Amorim : « Rien que le fait qu’il me fasse jouer me rend heureux. Nous n’en avons pas encore parlé, mais le coach sait déjà que, quelle que soit la position où je jouerai, je donnerai toujours le maximum. Pour moi, l’important, c’est l’équipe, le Milan. Nous voulons faire de grandes choses et je pense que chaque joueur est prêt à occuper n’importe quel poste sur le terrain et à donner le maximum. L’état d’esprit de chaque joueur sera important : c’est ainsi qu’on peut gagner des matches »