Alexis Saelemaekers a été le grand protagoniste de la conférence de presse d’avant Milan-Inter, du côté de Perth. Le joker belge s’est exprimé ainsi : « Je voulais présenter mes condoléances à toute la famille de Franco Baresi et aux personnes qui lui étaient proches. Je me permets de le faire au nom de tous mes coéquipiers. Même si je suis arrivé ici à Perth depuis peu, les premières conversations que j’ai eues avec les autres ont porté sur Franco Baresi et j’ai ressenti la tristesse suscitée par la nouvelle de sa mort. Franco, même s’il n’était pas souvent avec nous pendant les matches, avait toujours un bon conseil et un bon mot quand il nous voyait : c’était quelque chose d’incroyable. Pour des garçons comme moi, qui n’ont pas eu la chance de le voir jouer, on voyait qu’il était un exemple pour son attachement au maillot, pour ce qu’il faisait pour l’équipe. On sentait qu’il avait l’AC Milan dans le sang et il nous l’a transmis à chaque fois que nous le voyions. Ce sont des jours très tristes aussi pour nous, nous sommes vraiment désolés de ne pas pouvoir être présents aux funérailles. Nous donnerons tout cette saison pour lui »
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Milan, Saelemaekers : « Baresi avait toujours un bon conseil pour nous : c’était incroyable. Amorim ? Nous donnerons tout pour lui »
L’impact avec Amorim
Sur le premier contact avec le coach et le staff : « Ça a tout de suite été agréable. On sent le professionnalisme du coach et de tout son staff : il a déjà obtenu de grands résultats avec de grandes équipes et nous sommes heureux de l’avoir ici avec nous. Nous voulons donner beaucoup pour lui, nous savons que nous pouvons faire de belles choses cette année : nous avons la bonne détermination. La fin de la saison dernière a été difficile pour tout le monde parce que nous avions de grandes ambitions, mais nous ne sommes pas parvenus à atteindre là où nous voulions aller. Cette année, c’est une nouvelle saison et nous essayerons de faire mieux »
Sur son poste préféré dans le 3-4-2-1 d’Amorim : « Rien que le fait qu’il me fasse jouer me rend heureux. Nous n’en avons pas encore parlé, mais le coach sait déjà que, quelle que soit la position où je jouerai, je donnerai toujours le maximum. Pour moi, l’important, c’est l’équipe, le Milan. Nous voulons faire de grandes choses et je pense que chaque joueur est prêt à occuper n’importe quel poste sur le terrain et à donner le maximum. L’état d’esprit de chaque joueur sera important : c’est ainsi qu’on peut gagner des matches »
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