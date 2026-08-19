Si Manchester City a assuré une belle plus-value sur le joueur recruté pour 55 M€ il y a un an, le véritable gagnant sur le plan financier est Milan. Lorsque le club italien a vendu Reijnders l’été dernier, il a inclus jusqu’à 14 M€ de bonus liés aux performances. Surtout, il a anticipé un départ rapide et inséré une clause astucieuse. Cet accord spécifique garantissait que, si Manchester City vendait Reijnders au cours de la première année, il devrait verser l’intégralité du package de 14 M€, qu’il atteigne ou non des objectifs comme un sacre en Ligue des champions ou le Ballon d’Or.