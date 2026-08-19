Getty Images Sport
Traduit par
Milan s’assure une énorme manne financière après la vente de Tijjani Reijnders à Al-Qadsiah par Manchester City
Énorme transfert saoudien bouclé
Selon Football Italia, Reijnders a officiellement quitté Manchester City pour rejoindre Al-Qadsiah dans le cadre d’un transfert de 61 millions d’euros. Le milieu de terrain a signé un énorme contrat de cinq ans au Moyen-Orient, avec un salaire qui devrait, selon les informations, dépasser les 100 M€ sur cette période. Al-Qadsiah a confirmé l’opération via une vidéo de présentation sur X, dans laquelle Reijnders a fièrement déclaré : « Je suis un artiste néerlandais ; je suis un homme de Qadsiah. » Il quitte l’Angleterre après avoir disputé 50 matches toutes compétitions confondues avec le club, remportant deux coupes nationales durant son bref passage.
- Getty Images Sport
Milan active une clause judicieuse
Si Manchester City a assuré une belle plus-value sur le joueur recruté pour 55 M€ il y a un an, le véritable gagnant sur le plan financier est Milan. Lorsque le club italien a vendu Reijnders l’été dernier, il a inclus jusqu’à 14 M€ de bonus liés aux performances. Surtout, il a anticipé un départ rapide et inséré une clause astucieuse. Cet accord spécifique garantissait que, si Manchester City vendait Reijnders au cours de la première année, il devrait verser l’intégralité du package de 14 M€, qu’il atteigne ou non des objectifs comme un sacre en Ligue des champions ou le Ballon d’Or.
Énorme bénéfice pour les Italiens
Manchester City était désireux de finaliser la vente rapidement, mais son empressement signifie que le club est légalement tenu de verser les millions supplémentaires. Ce paiement final porte le montant total du transfert reçu par Milan pour Reijnders à près de 70 M€. Selon des informations venues d’Italie, Milan avait initialement déboursé 13 M€ pour recruter Reijnders en provenance de l’AZ Alkmaar à l’été 2023, ce qui signifie que le club a désormais généré un bénéfice total colossal de 56 M€.
- Getty Images Sport
Quelle suite pour Reijnders ?
Pour la suite, Reijnders va désormais retrouver son nouveau coéquipier Mateo Retegui sous les ordres de Brendan Rodgers. Al-Qadsiah se prépare à disputer sa première apparition en Ligue des champions Elite de l’AFC. Reijnders pourrait faire ses débuts dès vendredi, lorsque l’équipe affrontera Al-Ittihad lors de la deuxième journée de la Saudi Pro League.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles