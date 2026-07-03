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Milan s’active pour renforcer sa défense : si Gila reste une option, le club a engagé de nouveaux contacts pour Gonçalo Inacio. En toile de fond, l’avenir de Tomori et Pavlovic reste à clarifier

Milan AC
Mercato
G. Inacio
F. Tomori
S. Pavlovic
M. Gila

Le club rossonero explore plusieurs pistes ; le nombre de renforts dépendra des départs.

Mario Gila revient soudainement dans le viseur du Milan, qui cherche un nouveau défenseur. Après avoir recruté l’avant-centre Gonçalo Ramos, la deuxième priorité du nouvel entraîneur rossonero Rubén Amorim est un défenseur central capable de commander la défense, de marquer son homme et de relancer le jeu. Le joueur laziale plaît depuis longtemps : il était déjà dans le viseur de l’ancien directeur sportif Igli Tare et de l’ancien entraîneur Massimiliano Allegri, mais il n’est pas le seul profil étudié par la direction actuelle. Son arrivée à Milan n’exclut pas non plus le recrutement d’un autre défenseur central.


SPRINT POUR GILA, CAR LE MILAN POURRAIT LE DÉROBER À NAPLES

  • TOMORI N'EST PLUS UN TITULAIRE INCONTOURNABLE

    Beaucoup dépendra des départs et des opportunités qui se présenteront pour les joueurs jugés non indispensables ou, en tout cas, moins adaptés aux concepts de jeu proposés par Amorim. À cet égard, les rumeurs selon lesquelles Fikayo Tomori ne serait plus aussi central dans le projet du Milan pour la saison prochaine ont refait surface ces derniers jours. Le défenseur central anglais, dont les qualités principales résident dans l’anticipation et la récupération rapide du ballon, a toutefois affiché lors des derniers championnats une tendance à perdre son marquage et à manquer de justesse dans ses lectures de jeu. Sous contrat jusqu’en 2027, il n’a pas encore prolongé son engagement, les discussions étant au point mort depuis plusieurs semaines. De manière informelle, le club rossonero explore des pistes en Premier League, où, il y a environ un an, Newcastle avait déjà tenté de recruter ce joueur né en 1997.

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  • OU EN EST PAVLOVIC ?

    Autre nom à surveiller, notamment parce qu’il sort d’une saison nettement plus positive que celle de Tomori et qu’il pourrait attirer davantage de prétendants : Strahinja Pavlovic. Le défenseur central serbe, auteur de 5 buts en 34 matchs lors de la dernière Serie A, a été l’un des principaux bénéficiaires du travail défensif mené par Massimiliano Allegri. Cette progression fulgurante a rapidement attiré l’attention de plusieurs clubs de Premier League. Son contrat court jusqu’en 2028 et son salaire, légèrement inférieur à 2 millions d’euros, renforce encore son attrait. Le Milan, qui souhaite le conserver et pourrait bientôt ouvrir des discussions pour une prolongation, n’envisagerait de le céder que contre un chèque très conséquent. Recruté à l’été 2025 pour 20 millions d’euros, il vaut aujourd’hui entre 50 et 60 millions d’euros.

  • GONCALO INACIO Reste en lice

    C’est pourquoi le club rossonero surveille attentivement les autres opportunités du marché, indépendamment du dossier Gila. Selon Fabrizio Romano et Matteo Moretto, Gonçalo Inacio, défenseur né en 2001 au Sporting Lisbonne, est toujours très apprécié par la direction et par Rubén Amorim. Pupille du nouvel entraîneur rossonero et pilier de la sélection portugaise, ce défenseur gaucher se montre plus à l’aise comme bras gauche dans le schéma défensif à trois qu’Amorim envisage au Milan, plutôt qu’en sentinelle axiale. Preuve de l’intérêt concret du club de la via Aldo Rossi, de nouveaux contacts ont eu lieu ces derniers jours afin d’évaluer la marge de négociation par rapport à une clause libératoire de 60 millions d’euros. Le Sporting serait également ouvert à l’idée de négocier, sans pour autant baisser trop le prix.

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