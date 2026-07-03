Mario Gila revient soudainement dans le viseur du Milan, qui cherche un nouveau défenseur. Après avoir recruté l’avant-centre Gonçalo Ramos, la deuxième priorité du nouvel entraîneur rossonero Rubén Amorim est un défenseur central capable de commander la défense, de marquer son homme et de relancer le jeu. Le joueur laziale plaît depuis longtemps : il était déjà dans le viseur de l’ancien directeur sportif Igli Tare et de l’ancien entraîneur Massimiliano Allegri, mais il n’est pas le seul profil étudié par la direction actuelle. Son arrivée à Milan n’exclut pas non plus le recrutement d’un autre défenseur central.





SPRINT POUR GILA, CAR LE MILAN POURRAIT LE DÉROBER À NAPLES