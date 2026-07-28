Milan, Ruben Amorim évoque l’avenir de Leao : « Il reste notre joueur tant qu’il est avec nous. » Sur son idée du football : « Je veux prendre des risques avec les jeunes et reconstruire. »

« Ce que nous allons faire n’est pas très compliqué. Pour moi, l’équipe est la chose la plus importante. Je parlerai avec Rafael, avec Gonçalo Ramos, avec Saelemaekers, avec tous les joueurs qui reviennent de la Coupe du monde pour expliquer ce que nous allons faire. Ils savent déjà ce que signifie jouer dans un club comme le nôtre. Je sais qu’il y a beaucoup de rumeurs sur certains de nos joueurs, mais ils restent à nous tant que rien ne change. Et encore une fois, l’objectif est de préparer l’équipe pour le premier match, et c’est sur cela que nous nous concentrons. Tout le monde s’entraînera et se battra pour une place dans l’équipe, c’est certain. Il n’y a rien de nouveau, rien de différent. Je traite les joueurs d’une manière particulière parce que ce sont des personnes uniques, mais les règles valent pour tout le monde », déclare Amorim en conférence de presse.





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