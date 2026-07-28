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Milan, Ruben Amorim évoque l’avenir de Leao : « Il reste notre joueur tant qu’il est avec nous. » Sur son idée du football : « Je veux prendre des risques avec les jeunes et reconstruire. »

Milan AC
R. Amorim
Serie A
R. Leao
L. Modric

L’entraîneur de l’AC Milan affiche ses intentions à l’approche du début de saison

Depuis l’Australie, où l’AC Milan dispute la première étape de sa tournée de pré-saison, Rubén Amorim prend la parole. Depuis Perth, l’entraîneur de l’AC Milan s’est attardé sur plusieurs sujets d’actualité, de ses idées de jeu jusqu’au sort de certains joueurs considérés comme en balance ou au centre de rumeurs de mercato, comme Rafa Leao, qui retrouvera le groupe dans les prochaines heures après ses vacances post-Mondial.


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  • Leao ? Les mêmes règles pour tous

    « Ce que nous allons faire n’est pas très compliqué. Pour moi, l’équipe est la chose la plus importante. Je parlerai avec Rafael, avec Gonçalo Ramos, avec Saelemaekers, avec tous les joueurs qui reviennent de la Coupe du monde pour expliquer ce que nous allons faire. Ils savent déjà ce que signifie jouer dans un club comme le nôtre. Je sais qu’il y a beaucoup de rumeurs sur certains de nos joueurs, mais ils restent à nous tant que rien ne change. Et encore une fois, l’objectif est de préparer l’équipe pour le premier match, et c’est sur cela que nous nous concentrons. Tout le monde s’entraînera et se battra pour une place dans l’équipe, c’est certain. Il n’y a rien de nouveau, rien de différent. Je traite les joueurs d’une manière particulière parce que ce sont des personnes uniques, mais les règles valent pour tout le monde », déclare Amorim en conférence de presse.


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  • POURQUOI ILS M’ONT CHOISI

    L’entraîneur portugais est ensuite revenu sur l’appel du Milan : « Je pense avoir été choisi pour un ensemble de raisons. Ils ont estimé que j’étais la bonne personne, pour la manière dont je veux faire jouer l’équipe. Ils ont constaté qu’ils voulaient jouer de la même façon. Et je pense qu’ils m’ont choisi non seulement pour les succès que j’ai obtenus, mais aussi parce que l’expérience dans un grand club comme Manchester United les a aidés à mieux comprendre qui je suis. Et puis toutes les réflexions que j’ai partagées lors des rencontres avec M. Cardinale leur ont fait comprendre que j’étais préparé pour ce travail, non seulement grâce aux succès du passé, mais aussi grâce à mes échecs. Je crois que cela a beaucoup pesé pendant ces entretiens. Je suis vraiment heureux et honoré d’avoir été l’entraîneur de Manchester United à cette période, mais maintenant je suis à Milan. »


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  • Envie de prendre des risques

    Lors de la conférence de presse de Perth, Amorim expose assez clairement son idée du football et du Milan : « Nous voulons prendre des risques en misant sur certains jeunes et nous voulons reconstruire. On peut dire que c’est aussi un risque pour l’entraîneur, mais je préfère prendre ce risque et être enthousiaste à l’idée de quelque chose de nouveau. Et, encore une fois, ils m’ont choisi pour une raison, et l’une d’elles est que j’aime affronter des équipes qui traversent une période difficile. Je sais que c’est compliqué, mais nous voulons reconstruire quelque chose. »

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  • L'importance de Modric

    Enfin, en revenant sur les individualités, le nouvel entraîneur de l’AC Milan a également eu des mots forts pour Luka Modric, qui vient de prolonger pour une saison supplémentaire : « Certains joueurs qui reviennent de la Coupe du monde arriveront ici, à Perth. Il est difficile de dire si Modric jouera : l’idée est qu’il dispute les matches amicaux ici, mais on ne peut jamais savoir.  Combien d’années jouera-t-il encore ? Cela dépend de la volonté du joueur. D’après ce que j’ai vu la saison dernière, il peut encore jouer à un très haut niveau. Il a fait de très bonnes choses, non seulement pendant la saison, mais aussi lors de la Coupe du monde. Je pense que nous avons besoin d’expérience. Comme vous pouvez le voir, nous emmenons avec nous beaucoup de jeunes et, pour qu’un jeune puisse réussir, nous devons aussi l’entourer de joueurs d’expérience.  C’est vraiment important et nous avons fait un gros effort pour continuer à avoir Luka dans notre effectif. Parfois, ce n’est pas la vitesse à laquelle tu cours qui compte, mais la vitesse à laquelle tu réfléchis. Et lui est vraiment très fort dans ce domaine. Il aidera nos garçons, il aidera notre équipe. Nous voulons baser notre jeu sur la possession du ballon. S’il y a une personne au monde qui peut être vraiment utile pour gérer la possession, c’est bien Luka. »

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