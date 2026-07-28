Milan, Ruben Amorim évoque l’avenir de Leao : « Il reste notre joueur tant qu’il est avec nous. » Sur son idée du football : « Je veux prendre des risques avec les jeunes et reconstruire. »

Enfin, en revenant sur les individualités, le nouvel entraîneur de l’AC Milan a également eu des mots forts pour Luka Modric, qui vient de prolonger pour une saison supplémentaire : « Certains joueurs qui reviennent de la Coupe du monde arriveront ici, à Perth. Il est difficile de dire si Modric jouera : l’idée est qu’il dispute les matches amicaux ici, mais on ne peut jamais savoir. Combien d’années jouera-t-il encore ? Cela dépend de la volonté du joueur. D’après ce que j’ai vu la saison dernière, il peut encore jouer à un très haut niveau. Il a fait de très bonnes choses, non seulement pendant la saison, mais aussi lors de la Coupe du monde. Je pense que nous avons besoin d’expérience. Comme vous pouvez le voir, nous emmenons avec nous beaucoup de jeunes et, pour qu’un jeune puisse réussir, nous devons aussi l’entourer de joueurs d’expérience. C’est vraiment important et nous avons fait un gros effort pour continuer à avoir Luka dans notre effectif. Parfois, ce n’est pas la vitesse à laquelle tu cours qui compte, mais la vitesse à laquelle tu réfléchis. Et lui est vraiment très fort dans ce domaine. Il aidera nos garçons, il aidera notre équipe. Nous voulons baser notre jeu sur la possession du ballon. S’il y a une personne au monde qui peut être vraiment utile pour gérer la possession, c’est bien Luka. »