Sous contrat jusqu’en juin 2029 et auteur d’un transfert estimé à 23 millions d’euros, Samuele Ricci n’est pas considéré comme intransférable. Ses agents ont déjà entrepris de sondé le marché pour identifier d’éventuelles opportunités. Ces derniers jours, des contacts ont été établis avec la Juventus et l’Atalanta, l’entourage du milieu toscan proposant la possibilité de recruter le joueur de la classe 2001.





Carnevali et Massara, qui cherchent à italianiser l’effectif de la Juventus, suivent le milieu de terrain depuis des mois ; un échange avec Gatti avait même été évoqué lors du dernier mercato d’hiver. À l’Atalanta, Ricci disposerait d’un soutien de poids : Sarri, qui l’avait déjà réclamé à plusieurs reprises lorsqu’il entraînait la Lazio.