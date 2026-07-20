La première saison de Samuele Ricci au Milan a été, dans l’ensemble, positive, avec 31 matchs disputés, 1 but et 4 passes décisives. L’ancien capitaine du Torino a donc beaucoup joué malgré la présence, devant lui dans la hiérarchie, de deux champions tels qu’Adrien Rabiot et Luka Modric. Le problème posé par cette nouvelle orientation est principalement d’ordre technique : les caractéristiques de Ricci ne correspondraient pas aux exigences du style de jeu d’Amorim, qui, dans son milieu à deux, privilégie des profils évoluant différemment de l’international italien.
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Milan : Ricci ne correspond pas au style de jeu d’Amorim et se retrouve sur le marché des transferts. Il est proposé à la Juventus, et Sarri le réclame à l’Atalanta. Les solutions
DEUX CLUBS ITALIENS SONT EN LICE
Sous contrat jusqu’en juin 2029 et auteur d’un transfert estimé à 23 millions d’euros, Samuele Ricci n’est pas considéré comme intransférable. Ses agents ont déjà entrepris de sondé le marché pour identifier d’éventuelles opportunités. Ces derniers jours, des contacts ont été établis avec la Juventus et l’Atalanta, l’entourage du milieu toscan proposant la possibilité de recruter le joueur de la classe 2001.
Carnevali et Massara, qui cherchent à italianiser l’effectif de la Juventus, suivent le milieu de terrain depuis des mois ; un échange avec Gatti avait même été évoqué lors du dernier mercato d’hiver. À l’Atalanta, Ricci disposerait d’un soutien de poids : Sarri, qui l’avait déjà réclamé à plusieurs reprises lorsqu’il entraînait la Lazio.
Vingt millions d’euros
Ricci travaille avec sérieux et ambition durant cette première phase de pré-saison, avec l’objectif clair de convaincre Amorim. L’entraîneur portugais souhaite éviter une surcharge au milieu de terrain, où sept joueurs se disputent actuellement deux postes. C’est trop, même si le Milan sera à nouveau un acteur majeur de l’Europa League la saison prochaine. Le milieu de terrain est donc sur le départ, mais pas à n’importe quel prix : il faudra au moins 20 millions d’euros pour entamer les négociations avec le club lombard. Douze mois après son arrivée, Ricci pourrait déjà faire ses adieux au Milan.
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